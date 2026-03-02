"Ho trovato nostro figlio, molto presto ti porteranno via Arda": con queste parole Emre gelerà Ceyda nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che la più grande paura di Ceyda diventerà realtà. Il rischio di perdere Arda si farà concreto quando Emre troverà il bambino con cui era stato scambiato in culla alla nascita.

Emre troverà il suo figlio naturale

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda ed Emre saranno protagonisti delle prossime trame. Il rapporto tra i due non sarà dei migliori quando emergerà che Arda non è il loro figlio naturale e che c'è stato uno scambio in culla al momento della nascita.

Ceyda avrà molta paura di perdere Arda, mentre Emre sarà determinato ad agire legalmente per ritrovare il suo figlio naturale, anche a costo di sconvolgere completamente gli equilibri di tutti. L'uomo si rivolgerà a Kismet che inizierà ad indagare sul giorno della nascita e scoprirà che oltre a Arda, nella stessa data sono nati altri due bambini. L'avvocato convocherà le famiglie per comunicare loro dello scambio e per procedere con il test del Dna. Emre sarà presente ai colloqui e l'incontro con i genitori del primo bambino sarà disastroso. La madre del piccolo Murat, infatti, sarà disperata all'idea di poter perdere suo figlio e implorerà Emre di avere un po' di comprensione. Lui, però, non si lascerà impietosire dalle lacrime della mamma e si limiterà a dirle che se il Dna dovesse risultare compatibile potrebbe vedere il bambino.

La più grande paura di Ceyda a La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Emre incontrerà con Kismet anche il padre del secondo bambino. Questa volta non ci sarà nessuna sofferenza, perché il padre del ragazzo affermerà di avere già nove figli e lascerà intendere di non avere una situazione economica rosea. Nei giorni successivi arriveranno i risultati del test ed Emre scoprirà che il suo figlio o naturale è quello della seconda famiglia. Per lui e Kismet sarà un gioco da ragazzi ottenere l'affidamento del bambino che vive in una situazione di disagio. Il padre, inoltre, si accontenterà di una somma di denaro per non ostacolare le pratiche. Emre si presenterà da Ceyda con la foto del loro figlio naturale e sarà piuttosto cinico.

"Ho trovato nostro figlio, molto presto ti porteranno via Arda", le dirà, "Io vivrò con mio figlio". Ceyda sentirà il mondo crollare addosso, perché pur non essendo il suo figlio naturale, Arda per lei è tutta la vita. Alla donna resterà la foto tra le mani e in un primo momento non avrà neanche il coraggio di guardarla. Tutti i suoi pensieri saranno per Arda e il terrore di perderlo prenderà il sopravvento.