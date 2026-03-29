Emergerà la verità sull'aggressione di Sirin nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Ci ha pagati lei per farsi picchiare" diranno i ragazzi che si recheranno a casa di Ceyda.

Le anticipazioni tv rivelano che quando Cem sarà accusato per l'aggressione di Sirin, ci terrà a fare chiarezza. A casa di Ceyda arriveranno i tre aggressori di Sirin che si scuseranno e spiegheranno che è stata la stessa ragazza a chiedere loro di farle del male per impietosire un uomo.

La verità di Cem a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che emergerà la verità sull'aggressione di Sirin.

Tutto avrà inizio quando Bahar recupererà la chiavetta di Cem grazie ad Arif e andrà a riportargliela. La donna sarà certa di essersi liberata dai ricatti, ma non sarà proprio così perché Cem le chiederà un ultimo lavoro da svolgere. Bahar non ne sarà felice, ma dovrà accettare. Prima, però, la donna accuserà Cem per aver aggredito sua sorella, certa che siano stati i suoi uomini a picchiarla per intimidire lei. L'uomo cadrà dalle nuvole: "Non ho fatto niente del genere". Come aveva detto anche Saadettin a Bahar e Ceyda, Cem ci terrà a dimostrare che non ha mai fatto del male a una donna e alla fine ci riuscirà. Qualche giorno dopo, gli aggressori che Sirin ha pagato per farsi picchiare si presenteranno a casa di Ceyda per raccontare la verità e scagionare Cem.

Enver ancora una volta deluso da Sirin

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar e Ceyda saranno sorprese dalla visita degli aggressori. I tre ragazzi saranno mortificati e si scuseranno con Bahar per aver picchiato Arif la sera in cui voleva il cappotto. Gli aggressori, inoltre, terranno a precisare che tutto è iniziato a causa di Sirin "Ci ha pagati per farsi picchiare", diranno. "Ci ha detto di continuare finché non sarebbe arrivato il suo ex fidanzato", spiegherà l'aggressore a Bahar che guarderà Ceyda e capirà tutto. Il ragazzo restituirà alla donna il portafogli di Sirin, ancora intatto, e sarà chiaro a tutti che Cem non aveva nulla a che fare con quel brutto episodio. L'indomani, Bahar restituirà a sua sorella il portafogli in presenza di Enver e Arif e dirà loro del diabolico piano architettato da lei.