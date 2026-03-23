Perché Raif è ostile a Fazilet? La risposta si farà chiara nelle prossime puntate de La forza di una donna, perché la ritiene responsabile della sua condizione: "Mi ha reso disabile".

Le anticipazioni tv rivelano che Fazilet si sente in colpa per l'incidente che ha ridotto Raif in sedia a rotelle e per questo gli ha dedicato la vita rinunciando al lavoro. Ceyda entrerà in famiglia e riporterà la serenità tra madre e figlio.

Raif e Fazilet: un legame complicato a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che il rapporto tra Raif e sua madre Fazilet non sarà affatto facile.

Con il passare del tempo, però, la presenza di Ceyda ristabilirà una certa serenità in famiglia e anche le più grandi incomprensioni saranno un lontano ricordo. Ma perché Raif è così ostile nei confronti di sua madre? La risposta affonda le radici nel passato dei due, in particolari modo quando l'uomo è diventato disabile. Raif ha sempre lamentato una grande assenza da parte di Fazilet nella sua vita, perché la donna era troppo concentrata sulla sua carriera da scrittrice e spesso lo ha trascurato. L'evento che ha trasformato il rapporto tra madre e figlio, però, è stato un incidente che ha ridotto Raif in sedia a rotelle e ha portato Fazilet a rinunciare alla scrittura per diverso tempo. L'uomo ha fatto capire a Ceyda che il suo rancore verso sua madre è proprio a causa di quell'incidente: "Mia madre mi ha reso disabile", ha detto togliendo ogni dubbio.

Ceyda si rivelerà fondamentale per Raif e Fazilet

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, proseguiranno le incomprensioni tra Fazilet e Raif. Quest'ultimo sarà sempre polemico nei confronti di Fazilet, ignorando che la donna porta dentro di sé un forte senso di colpa. A causa dell'incidente che ha ridotto Raif in sedia a rotelle, Fazilet ha messo da parte il suo amore per il lavoro per occuparsi a tempo pieno di suo figlio. Per Raif, però, è troppo tardi perché ritiene sua madre la causa di tutti i suoi guai. Ceyda è entrata in famiglia in punta di piedi e il suo rapporto con Fazilet non sarà sempre semplice. La scrittrice diffiderà di lei, probabilmente per proteggere quel figlio che per troppo tempo ha trascurato.

Le cose, però, miglioreranno molto presto: Ceyda, con la sua leggerezza e con la sua dolcezza, travolgerà non soltanto Raif che si innamorerà di lei e la sposerà, ma anche Fazilet. Quest'ultima capirà la buona fede di Ceyda e la accoglierà in famiglia regalandole le chiavi di casa. Inoltre, Fazilet riprenderà ciò che ama di più: scrivere.