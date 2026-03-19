Sirin invierà a Fazilet la foto dei suoi gioielli con un biglietto nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Stai attenta a chi hai in casa", le dirà sottintendendo che Ceyda l'ha derubata degli orecchini e della collana vendute a una gioielleria.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin seguirà Bahar e Berşan e vedrà che vendono i preziosi gioielli. La ragazza, successivamente, vedrà una foto su una rivista di Fazilet che indossa gli orecchini e la collana venduti.

Bahar nel mirino di Sirin ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che il furto dei gioielli di Fazilet avrà pesanti conseguenze.

Nelle puntate in onda in Italia, Raif ha sorpreso Ceyda che rubava gli orecchini e la collana di sua madre. Il ragazzo ha reagito male, ma poi ha compreso le ragioni di Ceyda, tanto che è stato lui stesso a regalarle i gioielli risolvendole un grosso problema. Nelle prossime puntate, Bahar e Berşan andranno in gioielleria a vendere gli orecchini e la collana per recuperare i soldi da dare a Cem. Tutto sembrerà procedere senza intoppi, ma non sarà così. Sirin, incuriosita dall'insolita vicinanza di sua sorella a Berşan, deciderà di seguirle e scoprirà che stanno vendendo dei gioielli molto preziosi. Attraverso la vetrina, infatti, Sirin vedrà il gioielliere dare alle due donne una grossa quantità di denaro in cambio degli orecchini e la collana.

La ragazza sarà sorpresa e vorrà scoprire da dove arrivino quei pezzi così preziosi. La risposta arriverà per caso: Sirin vedrà una vecchia foto di Fazilet con quei gioielli su una rivista.

L'ennesima vendetta di Sirin per Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin capirà che Bahar e Ceyda hanno rubato i gioielli a Fazilet e non perderà l'occasione per vendicarsi di sua sorella. La ragazza si recherà in gioielleria fingendosi interessata all'acquisto dei preziosi e chiederà di fotografarli. Una volta ottenuta la foto, Sirin la sistemerà in una busta che lascerà sotto la porta di Fazilet in forma anonima. L'immagine sarà accompagnata da un biglietto: "Attenta a chi hai in casa", rivelando tra le righe che è stata Ceyda a derubarla. Nessuno potrà immaginare che è stato Raif a donare tutto alla donna.