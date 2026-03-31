Scatterà il bacio tra Arif e Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Voglio essere felice", dirà la protagonista, pronta finalmente a vivere senza riserve.

Le anticipazioni tv raccontano che Bahar si renderà conto dell'importanza di Arif e si farà avanti. La donna riconoscerà che fino a quel momento ha solo finto di essere felice e prometterà di pensare di più a se stessa.

Arif e Bahar di nuvo vicini a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che presto le trame torneranno a concentrarsi su Bahar e Arif.

Per diverse settimane i due sono stati lontani, ma con il passare dei giorni ci sarà un riavvicinamento molto importante. Tutto è già iniziato nelle puntate andate in onda, quando Arif ha rischiato la vita per recuperare il pacco di Cem. Per Bahar è stata forte la paura di perderlo e in questo momento difficile i due si sono detti quanto sono importanti l'uno per l'altra. Nei prossimi giorni, Arif e Bahar avranno un rapporto più disteso e tornerà tra loro la forte amicizia di un tempo. Lui dovrà partecipare a una cena tra colleghi di università e chiederà a Bahar di accompagnarlo. Al ritorno a casa sarà chiara la complicità tra i due e questo a Sirin non farà affatto piacere. L'indomani, la ragazza punzecchierà Arif dicendogli che se Sarp fosse ancora vivo Bahar sarebbe incinta di lui.

Sirin farà notare ad Arif che è solo la seconda scelta di Bahar e anche se l'uomo si rifiuterà di ascoltarla, dentro di sé si sentirà amareggiato.

Il passo decisivo di Bahar verso Arif

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, la famiglia si riunirà per la cena di Capodanno. Bahar e Arif saranno più uniti che mai e anche Doruk e Nisan saranno molto felici di questo. Gli avvicinamenti saranno molto timidi: Arif si deciderà a prenderà la mano di Bahar sotto il tavolo solo dopo alcuni giorni. A fare il passo decisivo, però, sarà lei, il giorno dopo. Bahar sarà in cucina con Arif quando all'improvviso si lascerà andare a un bacio appassionato. Lui sarà molto sorpreso e finalmente vedrà il suo sogno realizzarsi: la storia d'amore tra i due protagonisti inizierà così e sarà destinata a non finire. "Voglio essere felice", dirà, "Non fingerò più esserlo". Da quel momento in poi, Bahar si prenderà più cura di sé e andrà a scegliere dei trucchi per valorizzare la sua bellezza.