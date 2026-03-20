Fazilet gelerà Ceyda nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Sei licenziata", le dirà intimandole di stare lontana da lei e suo figlio.

Le anticipazioni tv rivelano che Fazilet imporrà a Ceyda di dire a Raif che ha deciso da sola di andare via all'improvviso.

Il chiarimento di Ceyda e Raif ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Ceyda ci saranno ancora grossi guai in arrivo. Nelle puntate in onda in Italia, dopo aver provato a rubare gli orecchini di Fazilet, Ceyda ha affrontato Raif. Quest'ultimo ha rimproverato la donna che però gli ha spiegato la grave difficoltà che sta attraversando a causa di Cem.

Alla fine della discussione, Raif ha deciso di donare a Ceyda i gioielli di sua madre per pagare il suo debito e risolvere i suoi problemi. Il gesto di grande generosità resterà un segreto e questo causerà un grave fraintendimento. Nei prossimi giorni, Bahar si recherà con Berşan a vendere gli orecchini e l'anello e in cambio riceveranno una grossa somma di denaro. Le due donne non saranno sole: ad osservarle ci sarà Sirin che incuriosita dalla nuova amicizia di sua sorella non la perderà d'occhio. La figlia di Enver ne combinerà un'altra delle sue: appena capirà che quei gioielli sono di Fazilet non perderà tempo per vendicarsi di Bahar.

Il terribile ricatto di Fazilet

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin invierà a Fazilet la foto dei gioielli accompagnata da un biglietto.

"Stai attenta a chi hai in casa", leggerà la scrittrice che resterà senza parole. Fazilet andrà a controllare e si renderà conto che i gioielli sono spariti: capirà subito che Ceyda è l'autrice del furto e la punirà severamente. Fazilet convocherà la donna a casa sua e addolcirà la pillola con una splendida notizia: "Penserò io all'istruzione di Arda", le dirà rendendola molto felice. Subito dopo, però, Ceyda tornerà in un incubo perché Fazilet le intimerà di non avvicinarsi più alla sua casa e a suo figlio: "Sei licenziata". La scrittrice imporrà a Ceyda di dire a Raif che andare via è stata una sua decisione e la ricatterà: se non lo farà, oltre alla denuncia, dovrà anche rinunciare agli studi di Arda.