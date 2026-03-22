Sirin ruberà il gatto di Doruk e Nisan nelle prossime puntate de La forza di una donna: il suo scopo sarà solo rendere infelici i suoi nipoti.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin prenderà in braccio Pulce e andrà ad abbandonarlo al parco. Fortunatamente, Yusuf vedrà tutto e riferirà a Bahar che il suo gatto era con sua sorella ai giardini.

L'ennesimo dispetto di Sirin ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che dopo un breve periodo di quiete Sirin tornerà all'attacco. La sorella di Bahar si vedrà circondata da persone serene e non potrà sopportarlo.

Sirin sarà gelosa di tutto e inizierà con i suoi dispetti, a partire dai bambini. La ragazza si troverà nella stanza con Doruk, Nisan e Satılmış quando inizierà ad insultarli dicendo che tutti mentono loro perché sono stupidi. Il figlio di Ceyda sarà l'unico a reagire e riuscirà a far tacere Sirin, ma la ragazza non si arrenderà. L'indomani troverà sul pianerottolo Pulce, il gattino di Doruk e Nisan, e lo prenderà per farlo sparire. Nonostante i graffi del felino, Sirin riuscirà a prenderlo in braccio e a portarlo al parco. In quel momento, ai giardini ci sarà anche Yusuf che vedendo la sorella di Bahar con il gatto tra le braccia sarà incuriosito. Sirin abbandonerà Pulce e scapperà via, con il solo scopo di rendere infelici i suoi nipoti.

Sirin licenziata in tronco da Emre

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Doruk si accorgerà che il suo gatto non è più in casa e metterà in allarme Bahar. Nisan, suo fratello e la mamma usciranno a cercare Pulce e a loro si unirà anche Enver. I tre incontreranno Yusuf che dirà loro di aver visto il gatto con Sirin al parco. Bahar e i bambini andranno a riprendere Pulce e la riporteranno a casa in un cartone. Prima, però, passeranno dal locale di Emre e faranno colazione con lui e Satılmış per dimostrare a Sirin che il suo piano è fallito. Quando Doruk confiderà a Satılmış che la zia ha rubato il loro gatto, le conseguenze arriveranno subito. Il figlio di Emre dirà a suo padre che Sirin lo ma mortificato il giorno prima e Satılmış la farà licenziare. La sconfitta arriverà per la sorella di Bahar che però avrà già in mente una nuova vendetta.