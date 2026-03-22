Raif andrà sotto casa di Ceyda nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Io ti amo", dirà l'uomo senza paura, ma lei sarà costretta a negare i suoi sentimenti.

Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda, ricattata da Fazilet, dovrà rinunciare a Raif senza dirgli la verità. Negare l'amore che prova farà molto male a Ceyda che volterà le spalle all'uomo che le ha fatto battere il cuore.

La grande rinuncia di Ceyda a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda sarà costretta a lasciare Raif senza dargli una spiegazione.

Ad architettare tutto sarà Fazilet, perché dopo aver ricevuto le foto da Sirin penserà che Ceyda abbia approfittato di suo figlio per derubarla. La scrittrice non si limiterà a cacciare la sua collaboratrice, ma le imporrà di dire a Raif che si tratta di una sua scelta. Quando Ceyda andrà via lascerà un grande vuoto in Raif che non riuscirà a capire come possa essere cambiata nel giro di poche ore. L'uomo intuirà che dietro c'è lo zampino di sua madre e per questo continuerà a telefonare a Ceyda per avere un chiarimento. Lei soffrirà molto ma non risponderà, anche perché Fazilet pagherà la scuola di Arda in cambio del suo allontanamento. Una mattina, quando Ceyda andrà ad accompagnare suo figlio a scuola, arriverà Raif con un autista.

A quel punto, la donna non potrà più scappare e sarà costretta ad affrontare il suo amato.

Raif pronto a combattere per il suo amore

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Raif chiederà a Ceyda delle spiegazioni al suo addio. "Sei andata via o ti ha cacciata mia madre?", chiederà. Lei gli risponderà che ha trovato un lavoro migliore al night club e che gli hanno offerto più soldi. "Se ti darà di più tornerai?", chiederà Raif a Ceyda che sarà costretta a rifiutare ma non riuscirà a guardarlo negli occhi. La donna si alzerà per andare via e Raif le chiederà un'ultima cosa: "Non provi niente per me?". Ceyda si bloccherà e sarà dura trattenere le lacrime, ma dovrà farlo: "Ti voglio bene, sei un bravo ragazzo". Raif sarà deluso, ma non avrà timore a dire cosa prova: "Io ti amo". Ceyda andrà via con un grosso nodo in gola e prometterà ad Arda che da quel momento in poi vivrà solo per lui.