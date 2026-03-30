Bahar scoprirà che Kismet è la complice di Cem nelle puntate de La forza di una donna dal 7 all'11 aprile. L'avvocato sarà a una festa di beneficienza per effettuare un cambio di borsetta con Bahar.

Le anticipazioni tv rivelano che la sorpresa sarà reciproca: Bahar e Kismet effettueranno lo scambio senza dirsi una parola. Nel frattempo, Fazilet riceverà da Sirin la foto die gioielli e licenzierà Ceyda.

L'ultimo lavoro per Bahar ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che dopo aver recuperato il pacco, Cem chiederà a Bahar un ultimo lavoro per lui.

La donna proverà ad opporsi, ma le minacce del suo capo avranno la meglio. Bahar sarà costretta a vestirsi in modo elegante e salire in macchina con Cem. Quest'ultimo la lascerà in un posto esclusivo in cui si sta svolgendo una festa di beneficienza a cui lui non parteciperà. Il compito sarà piuttosto semplice: Bahar dovrà andare all'evento con una borsetta che dovrà scambiare con quella di una complice di Cem. La madre di Doruk e Nisan eseguirà gli ordini, ma quando vedrà la donna con la borsetta da scambiare resterà senza parole: si tratta di Kismet. Lo stupore sarà reciproco, ma dopo essersi guardate a lungo, le due donne effettueranno lo scambio e si separeranno. Bahar andrà subito via e Kismet si domanderà cosa ci facesse lì la ex di suo fratello.

Ceyda rischierà di perdere per sempre Arda

Nelle puntate de La forza di una donna dal 7 all'11 aprile, sarà in primo piano anche la vicenda di Ceyda e del piccolo Arda. Quest'ultimo rischierà di essere affidato a Dursun, il suo padre naturale, e per scongiurare questo pericolo Emre stabilirà un accordo con l'uomo. In cambio di 10 mila dollari, Dursun rinuncerà ad Arda. Sirin, però, complicherà tutto perché convincerà l'uomo che può pretendere una cifra decisamente più alta. Il padre di Arda pretenderà 100 mila dollari per cedere suo figlio, ma Emre non avrà tutto quel denaro e sarà costretto a rifiutare. Intanto Sirin invierà a Fazilet le foto dei gioielli venduti da Ceyda e Bahar e la donna sarà delusa e amareggiata. Senza pensarci troppo, la madre di Raif licenzierà Ceyda imponendole di far credere a Raif che sia stata una sua scelta.