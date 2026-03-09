Kismet risalirà a due bambini, grazie alle sue indagini nelle puntate de La forza di una donna dal 9 al 14 marzo: uno di essi è il figlio di Ceyda e Emre.

Le anticipazioni tv rivelano che Emre sarà deciso a trovare suo figlio, anche a costo di far perdere Arda a Ceyda.

Guai in vista per Ceyda a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda rischierà seriamente di perdere il suo amato Arda. Tutto avrà inizio quando la donna si rivolgerà ad Arif affinché Kismet cerchi il suo figlio naturale. Ceyda avrà solo una richiesta: sapere se il bambino è sereno con la sua famiglia.

La donna raccomanderà ad Arif di parlare della delicata vicenda solo con sua sorella, perché se Emre dovesse sapere che ha un figlio certamente ne vorrebbe la custodia e Arda dovrebbe tornare dai suoi genitori biologici. Arif si occuperà di comunicare tutto a sua sorella, ignaro del fatto che lei ha una storia proprio con Emre. La situazione precipiterà di colpo perchè dopo qualche esitazione Kismet dirà a Emre la verità: "Sei padre". Questo cambierà le carte in tavola e l'uomo andrà subito da Ceyda per affrontarla e accusarla di avergli nascosto suo figlio. Lo scontro tra i due sarà acceso e nonostante le preghiere di Ceyda, Emre urlerà che procederà per vie legali e avrà il suo bambino, a costo di mettere in discussione la vita di Arda.

Satılmış e Murat sono nati lo stesso giorno di Arda in ospedale

Nelle puntate de La forza di una donna dal 9 al 14 marzo, Emre chiederà a Kismet di indagare su suo figlio. L'avvocato ripeterà al suo compagno che questa decisione sconvolgerebbe le famiglie di Arda e del bambino scambiato in culla, ma lui insisterà affinché vada avanti. Kismet non aspetterà oltre e ordinerà a un suo collaboratore di cercare i bambini nati lo stesso giorno di Arda in ospedale. L'uomo tornerà da Kismet con importanti informazioni: "Ho trovato due bambini", dirà. Dalle indagini emergerà che il figlio naturale di Ceyda e Emre è uno tra Murat e Satılmış. Il collaboratore spiegherà che Murat è il figlio unico di due insegnanti, ha ottimi voti e una vita serena. Satılmış, invece, è il figlio di un uomo poco raccomandabile. La madre di Satılmış è morta e suo padre ha diversi precedenti penali e altri otto figli.