Nelle puntate finali de La forza di una donna, si respirerà finalmente un clima sereno. In una scena, il piccolo Doruk (Ali Semi Sefil) esternerà tutta la sua gioia per la storia d’amore tra la madre Bahar Cesmeli (Özge Özpirinçci) e Arif Kara (Feyyaz Duman). In particolare, il bambino farà emozionare sua sorella Nisan (Kübra Süzgün), ma soprattutto il futuro sposo della madre, pronunciando queste parole: “Arif sarà mio padre”.

Raif fa una proposta di matrimonio a Ceyda

Dopo un salto temporale di tre mesi, la vita di Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e di Bahar subirà una svolta positiva.

La prima riceverà una proposta di matrimonio dal fidanzato Raif (Sinan Helvaci).

Bahar invece, sarà felicissima e grata alla scrittrice Fazilet Aşçıoğlu (Hümeyra), per aver raggiunto un traguardo importante con la pubblicazione del suo libro in cui racconterà la sua vita.

Sirin arrestata, doppio matrimonio

Spazio anche ai bambini, soprattutto al piccolo Arda (Kerem Yozgatli), che un giorno farà sapere di voler avere Arif come padre. La reazione di Doruk non si farà attendere, visto che ci terrà a sottolineare al suo amico che Arif diventerà il suo genitore, dopo aver sposato sua madre Bahar e essere riuscito a far arrestare Sirin (Seray Kaya) con l’aiuto di sua sorella Kismet (Tuğçe Altuğ). A proposito di Sirin, inizialmente pagherà per i suoi crimini in carcere, dopodiché verrà internata in una clinica psichiatrica, [VIDEO] appena i giudici la considereranno incapace di intendere e di volere.

Per concludere, le anticipazioni sull’ultima puntata, raccontano che Bahar e Ceyda convoleranno finalmente a nozze con i rispettivi compagni Arif e Raif.

Riepilogo: Arif aveva chiesto a Bahar di sposarlo

In passato, Bahar ha potuto contare sul sostegno incondizionato di Arif, durante i momenti più difficili della sua vita. Prima del ritorno di Sarp, il marito della donna, che era stato creduto morto, Arif era arrivato a chiedere a Bahar di sposarlo, mentre lei si trovava ricoverata in ospedale a causa della sua malattia al sangue che poi è riuscita a sconfiggere. In seguito, Bahar si è allontanata da Arif, dopo essere sopravvissuta grazie al midollo osseo donato dalla sorellastra Sirin.