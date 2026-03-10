Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Kismet raggiungerà l'abitazione di Cem, trovandolo in lacrime davanti ai vestiti appartenuti alla loro figlia deceduta. Durante questi momenti toccanti, la donna capirà di provare ancora dei sentimenti per l'ex marito.

Kismet e Cem sono stati sposati in passato

Il pubblico scoprirà che le nozze tra Kismet e Cem erano state funestate da una grande tragedia. L'avvocatessa era stata picchiata da alcuni nemici dell'ex marito, fino ad abortire la bambina che attendevano.

La sorellastra di Arif non era riuscita a perdonare l'uomo per tutto il male ricevuto e per questo gli aveva chiesto il divorzio.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare quando Kismet scoprirà che Bahar e Ceyda stanno rischiando grosso dopo essere entrate in affari con Cem. La sorellastra di Arif crederà che l'ex marito si sia avvicinato alle due amiche per tornare nella sua vita. I sospetti di Kismet aumenteranno quando Emre la farà partecipe della genitorialità del piccolo Satilmis, il bambino avuto da Ceyda.

Kismet capisce di essere ancora innamorata dell'ex marito

Le anticipazioni dello sceneggiato turco raccontano che Cem informerà l'ex moglie che non potrà mai sostituirlo con Emre, dimostrando di essere ancora molto geloso di lei.

Il rivenditore di automobili dimostrerà di non essere riuscito a dimenticare Kismet, che però non sarà del suo stesso avviso. La donna raggiungerà casa dell'uomo per obbligarlo nuovamente a stare lontano da Bahar e Ceyda. L'avvocatessa rimarrà sconvolta quando vedrà Cem in lacrime con tutti gli abiti che sarebbero dovuto appartenere alla loro bambina buttati per casa. La donna capirà che l'ex marito non ha ancora superato la morte della loro figlia. Sarà in questa circostanza che la sorellastra di Arif non esiterà a confidargli di essere ancora innamorata di lui. La situazione non sarà a favore di Emre, ancora all'oscuro della presenza in città dell'ex marito nella vita di Kismet.

Fazilet ha valutato la possibilità di ricominciare a scrivere

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio marzo su Canale 5, Bahar Cesmeli è stata impegnata nella preparazione di alcune pietanze da servire nella cena commissionata da Cem. La protagonista ha giurato a sé stessa che non avrebbe più preparato niente per il datore di lavoro troppo ambiguo. Fazilet, invece, ha valutato la possibilità di ricominciare a scrivere dopo una pausa. La scrittrice è apparsa distratta da tale prospettiva e per questo Raif ha iniziato a sospettare qualcosa nel suo cambiamento.