Ceyda farà riparare la collana che Sarp aveva distrutto a Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna e gliela restituirà.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar ripenserà alla lite tra Sarp e Arif, ma alla fine deciderà di indossare il dono che il suo amico le aveva fatto molti mesi prima.

Incubo finito per Ceyda e Bahar ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Kismet fermerà Cem e finalmente per Bahar e Ceyda finirà l'incubo dei ricatti. Le due amiche, coinvolte loro malgrado in un giro di spaccio, torneranno libere e potranno ricominciare a pensare alle loro vite.

Ceyda dovrà risolvere ancora un grande problema perché rischierà seriamente di perdere Arda. Bahar, invece, dovrà trovare al più presto un lavoro, visto che il business delle pentole si rivelerà un vero disastro. Nonostante tutto, le due amiche resteranno unite e ci sarà spazio anche per i sentimenti. A questo proposito, Ceyda avrà un pensiero molto carino per Bahar: farà riparare la collana che le aveva regalato Arif e che Sarp le aveva strappato dal collo. "Era da tempo che volevo dartela", dirà Ceyda porgendo la collana a Bahar. I ricordi si riaccenderanno inevitabilmente e torneranno a quella sera in cui Sarp si era infuriato per il dono di Arif.

La cena a casa di Enver andrà a degenerare

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Enver organizzerà una cena a casa sua e inviterà anche Ceyda e Arif.

Per Bahar sarà l'occasione giusta per ricominciare ed indossare finalmente la collana che aveva perso. A tavola l'atmosfera sarà serena dopo giorni di agitazione e Arif non potrà fare a meno di notare il suo dono sul collo della sua amata. In lui si riaccenderà la speranza di un riavvicinamento, ma non se la sentirà ancora di farsi avanti. La cena, inoltre, sarà interrotta da uno spiacevole arrivo: Dursun, il padre naturale di Arda, busserà alla porta di Enver pretendendo di portare via con sé il bambino. I toni si faranno subito pesanti e nascerà uno scontro fisico, ma Enver sorprenderà tutti con un'arma: "Nessuno porta via Arda", urlerà fuori di sé. Bahar e gli altri saranno molto spaventati, perché l'uomo non aveva mai mostrato quel lato di sé.