Gli spoiler degli episodi turchi de La forza di una donna in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Sirin Sarikadi si renderà protagonista di un nuovo brutto gesto ai danni dei nipoti. La donna abbandonerà il gatto appartenuto a Nisan e Doruk in un giardino per farli soffrire.

Sirin abbandona il gattino di Nisan e Doruk per farli del male

Sirin dirà ad Arif di aver manomesso la flebo, provocando la morte di Arif. La ragazza crederà di averla fatta franca per l'ennesima volta e per questo avvierà un nuovo piano per far del male ai nipoti.

Una mattina, la darklady ruberà il gattino che Bahar ha regalato a Nisan e Doruk per abbandonarlo in un parco. La protagonista riuscirà a recuperare l'animale in seguito ad una soffiata di Yusuf. In questo modo, Bahar avrà la prova che la sua sorellastra non è per niente cambiata. Allo stesso tempo, Arif raggiungerà Kismet per farle sentire la registrazione d'audio della confessione di Sirin. L'avvocatessa spiegherà al fratello di non poter usare tale prova in tribunale anche se gli prometterà di aiutarlo a trovare altri indizi per inchiodare la darklady di fronte alle sue responsabilità.

Emre vuole licenziare Sarikadi

Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Sirin si metterà nuovamente nei guai in seguito ad un'accusa mossa dal piccolo Saltimis.

Quest'ultimo accuserà la darklady di averlo definito un mendicante e che Emre non vuole tenerlo per sé in quanto brutto. Il ragazzo inoltre dirà a Sirin che Ceyda voleva più bene ad Arda per poi cercare di rompere un videogioco. Sarikadi proverà a difendersi, precisando che Satilmis sta raccontando bugie. Nisan confermerà la versione dell'amico. Emre, a questo punto, si arrabbierà con Sirin, arrivando a pensare di licenziarla. La darklady furiosa inizierà a rompere piatti e bicchieri sotto lo sguardo degli avventori della caffetteria.

Cem ha scoperto che la consegna non è andata a buon fine

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna che sono state trasmesse a metà marzo su Canale 5, Cem ha scoperto che la consegna non è andata a buon fine.

L'uomo ha ordinato a Bersan di andare a recuperare le pentole, minacciando gravi ripercussioni per Bahar e Ceyda, incaricate di portarle a quel domicilio senza metterle sul fuoco. Le due amiche hanno capito di essere finite in un pericolo giro di droga nascosto sotto gli alimenti posizionati all'interno delle pentole.

Kismet, intanto, ha accettato di aiutare Ceyda a rintracciare il suo vero figlio anche se le ha nascosto di aver intrapreso una storia d'amore con Emre. Quest'ultimo aggiornato sulla situazione ha voluto andare subito a parlare con l'ex amante.