Bahar andrà a chiedere aiuto a Kismet nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Siamo in un mare di guai", spiegherà all'avvocato dicendo che Cem ricatta lei e Ceyda.

Le anticipazioni tv rivelano che Kismet non rivelerà a Bahar che conosce Cem, ma le offrirà il suo sostegno. "Fidati di me e non aver paura", dirà l'avvocato, certa che presto riuscirà a risolvere la situazione.

Lo strano lavoro di Bahar ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Cem non lascerà in pace Bahar e Ceyda. Nelle prossime puntate, l'uomo imporrà alle sue amiche di recuperare un pacco da una casa di riposo.

A causa di un fraintendimento, Bahar e Ceyda torneranno con il padre di Cem, pensando che si trattasse di una richiesta in codice per far scappare l'uomo dalla struttura. Cem chiederà a Bahar di svolgere un ultimo lavoro per lui: dovrà vestirsi in modo elegante e recarsi ad una cena di beneficienza con una borsetta da scambiare. In macchina, Cem spiegherà a Bahar che non dovrà fare altro che prendere la borsetta uguale alla sua e raggiungerlo. Il lavoro sembrerà molto semplice, ma quando sarà alla festa Bahar si sorprenderà nel vedere che la donna cui scambiare la borsetta è proprio Kismet. L'indomani, la donna si recherà dall'avvocato per chiedere spiegazioni e raccontarle la situazione che lei e Ceyda stanno vivendo per Cem.

Quando Bahar arriverà in studio, Kismet le spiegherà che non c'entra nulla con lo scambio, ma era alla festa perché doveva contattare un testimone importante per una sua indagine e si è trovata coinvolta suo malgrado.

La mano di Kismet conforterà Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, una volta chiarito con Kismet il motivo della sua presenza alla festa, Bahar si aprirà con lei. "Io e Ceyda ci siamo cacciate in un mare di guai", spiegherà la donna, ignara del fatto che Kismet conosca molto bene Cem. "Pensavamo di cucinare per i bisognosi", dirà, "Ma siamo state usate come corrieri". Kismet si alzerà in piedi e si avvicinerà a Bahar: "Fidati di me". A quel punto la donna le dirà tutto: "L'uomo che ci sta ricattando si chiama Cem Bey", spiegherà Bahar, "Ha una concessionaria". Kismet ascolterà attentamente e poi rassicurerà la donna: "Non avere paura, risolveremo tutto".