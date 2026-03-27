Emre riceverà una grande delusione da parte di Kismet nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Non voglio più stare con te", dirà lei senza troppe spiegazioni, mettendo fine alla relazione.

Le anticipazioni tv rivelano che Kismet si riavvicinerà a Cem, il suo ex compagno, e tornerà con lui. Per Emre, però, sarà una doccia fredda perché continuerà a fare progetti senza sospettare fino all'ultimo momento.

Emre e Kismet: una coppia destinata a non durare a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Emre si sentirà molto legato a Kismet e investirà molto in questo rapporto.

Lo stesso, però, non si potrà dire della donna che già da qualche giorno inizia ad essere più distante. Nelle puntate andate in onda in Italia, Emre ha chiesto a Kismet di crescere con lui il figlio di cui vuole riconoscere la paternità e lei ha reagito con evidente imbarazzo. Con il passare dei giorni, Kismet sarà sempre più combattuta perché nella sua vita tornerà Cem, il suo ex compagno con cui ha condiviso un passato difficile. Presto emergerà che Kismet aspettava un figlio da Cem e lo ha perso a causa di un'aggressione. Il rapporto con Cem tornerà a farsi spazio nella vita di Kismet che sarà inevitabilmente travolta dal passato e dalla passione mai sopita. Si scoprirà, infatti, che i due non si sono lasciati perché era finito l'amore ma a causa del grande dolore che l'aborto ha provocato in loro.

Una grande delusione in arrivo per Emre

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Kismet aiuterà Emre ad ottenere la custodia di suo figlio Satılmış. Questo, tuttavia, non basterà a far crescere il loro rapporto. Dopo aver parlato con Cem, infatti, Kismet deciderà di tornare con lui e quindi metterà fine alla relazione con Emre. Per la donna non sarà affatto facile, anche perché il suo fidanzato non avrà idea delle sue intenzioni e continuerà a fare progetti. Per Emre sarà una doccia fredda sentire le parole di Kismet: "Non voglio più stare con te". Cem e la sua amata si prepareranno a partire per sempre, ma prima lui accetterà di fare un favore a Kismet. Sarà Cem a permettere a Ceyda di restare con Arda, minacciando e aggredendo il suo padre naturale.