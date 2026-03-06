Enver dirà addio per sempre ad Hatice facendola salire su un treno nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che Enver capirà di non poter più andare avanti con le allucinazioni e che dovrà separarsi da Hatice. Per farlo l'uomo si recherà in stazione per un ultimo addio a sua moglie: in questo modo riuscirà a metabolizzare la sua grave perdita.

Le allucinazioni di Enver ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Enver arriverà un momento molto toccante in cui dovrà chiudere per sempre il capitolo più importante della sua vita.

Dalla morte di sua moglie, Hatice ha iniziato ad avere delle allucinazioni e non si è mai separato davvero da lei. Sirin si è accorta subito del problema di suo padre, ma Jale l'ha tranquillizzata dicendole che dopo un dolore come il suo era normale non riuscire a metabolizzare tutto in pochi giorni. La situazione è precipitata quando Enver, credendo di organizzare una cena romantica con sua moglie, ha lasciato le candele accese e la casa è andata a fuoco. Da quel momento, Sirin e suo padre sono andati a vivere nel palazzo di Bahar, ma le allucinazioni non si sono mai interrotte. Appena resta da solo, Enver continua a parlare con Hatice e nelle prossime puntate sarà Nisan ad accorgersene. La bambina osserverà suo nonno dalla fessura della porta e appena Bahar rientrerà le racconterà tutto, allarmata.

La donna rassicurerà sua figlia, ma in cuor suo sarà molto preoccupata per Enver e gli parlerà appena ne avrà occasione.

L'ultimo saluto tra Enver e Hatice in stazione

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar dirà a Enver che Nisan lo ha visto parlare con Hatice e lo inviterà a vedere uno psicologo. Quando arriverà a casa, l'uomo crollerà con Sirin confessandole di sentire troppo la mancanza di Hatice. La ragazza gli chiederà di essere forte per lei che ormai ha soltanto lui nella vita. Enver sentirà un forte senso di responsabilità, anche perché Bahar avrà fiducia in lui e gli lascerà i bambini quando dovrà andare al lavoro. Enver si recherà in stazione, si siederà su una panchina e parlerà di nuovo con Hatice.

"Fosse per me ti parlerei per sempre", le dirà in lacrime, "Non mi importerebbe di finire in manicomio". "Devo farlo per i nostri figli e i nipoti" dirà Enver prendendo le mani di sua moglie che comprenderà tutto, "Devo accettare che sei morta". L'addio sarà molto doloroso, ma dopo la promessa di ritrovarsi un giorno, Enver prenderà le scarpe di sua moglie e le metterà sul treno: in questo modo farà salire Hatice sul mezzo. L'uomo vedrà allontanarsi sua moglie per sempre da lui. Il saluto attraverso il finestrino sarà straziante ma necessario, perché da quel momento Enver ricomincerà davvero a vivere.