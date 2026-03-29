Il padre di Arda chiederà 100 mila dollari a Emre per rinunciare a lui nelle prossime puntate de La forza di una donna: l'eccessiva richiesta sarà frutto di un piano di Sirin, volto a togliere il figlio a Ceyda.

Le anticipazioni tv rivelano che Dursun, il padre naturale di Arda, si accontenterà di una piccola cifra per lasciare in pace Arda. Sirin però gli dirà che Emre è molto ricco e lo spingerà ad alzare il tiro.

Arda conteso ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Emre riuscirà ad abbracciare suo figlio Satılmış.

Per l'uomo sarà una grande emozione, ma ci sarà ancora un problema da risolvere: fare in modo che Arda resti con Ceyda. Secondo la legge, il bambino dovrebbe tornare dal padre naturale, Dursun, l'uomo con cui Satılmış è cresciuto fino a quel momento. Emre penserà di accelerare le cose offrendo al padre di Arda dei soldi per rinunciare a lui. Il compito sarà piuttosto facile, perché Dursun si mostrerà molto disponibile e pronto a tutto per denaro. La faccenda sembrerà risolta in pochi giorni con un accordo economico tra i due uomini, tanto che Emre telefonerà a Ceyda per darle la splendida notizia: Arda resterà con lei. Tutto, però, precipiterà a causa di Sirin e il sogno si trasformerà in un incubo.

La sorella di Bahar approfitterà della situazione per mettere i bastoni tra le ruote a Ceyda e appena vedrà Dursun lo convincerà di una realtà che non esiste. "Emre ha molti soldi", dirà la ragazza, "Non cedere, devi chiedere molto di più per Arda". L'uomo non se lo lascerà ripetere due volte.

Sirin farà crollare i piani di Emre

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, quando Dursun porterà Satılmış al locale di Emre, gli farà presente che non vuole più rinunciare ad Arda. L'uomo preciserà che suo figlio vale molto di più: "Devi darmi almeno 100 mila dollari", dirà a Emre facendogli crollare il mondo addosso. Sirin riuscirà ancora una volta a rovinare le vite degli altri, perché Emre non potrà pagare la cifra richiesta. L'uomo dovrà trovare un modo per comunicare a Ceyda la pessima notizia, perché Dursun resterà fermo sulla sua posizione, certo che prima o poi otterrà i soldi che ha chiesto.