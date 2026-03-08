Arif studiava ingegneria e ha lasciato l'università per Berşan: è quanto emergerà nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che Kismet confiderà a Emre che Arif non è stato fortunato nella vita sentimentale. La donna spiegherà che suo fratello era alla facoltà di ingegneria e stava per sposare Berşan. Lei, però, a un passo dall''altare ha preferito il migliore amico di Arif che per il dolore ha lasciato anche gli studi.

Il passato di Arif a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che presto Emre e Kismet parleranno di Arif ed emergeranno dei lati inediti del suo passato.

Tutto avrà inizio quando il proprietario del bistrot spiegherà a Kismet che da quando Arif lavora per lui è tutto più in ordine. "Si sta prendendo cura della mia attività", dirà Emre, soddisfatto del suo nuovo dipendente. Kismet non sarà affatto meravigliata e confermerà che suo fratello è un ottimo lavoratore oltre ad essere un grande uomo. I due ricorderanno il gesto nobile a favore di Enver: "Arif gli ha regalato la sartoria rinunciando al suo locale", dirà Emre alla sua fidanzata. Successivamente, l'uomo chiederà a Kismet qualcosa in più del passato di Arif, visto che ha saputo che frequentava la facoltà di ingegneria all'università, ma ha lasciato. "Come mai lo ha fatto?" chiederà Emre, certo che il suo collaboratore non avesse alcun problema con lo studio.

Arif da sempre sfortunato in amore

Nelle prossime puntate de La forza di una donna Kismet racconterà a Emre il motivo che ha spinto Arif a lasciare ingegneria per dedicarsi al bar. "Era innamorato di una ragazza", dirà, "E stava per sposarla". La donna spiegherà che tra lui e Berşan c'era un grande amore, ma a un passo dalle nozze lei si è tirata indietro. "Lei ha preferito sposare il migliore amico di Arif", dirà Kismet, "E lui ha sofferto molto, ha lasciato gli studi". Emre sarà molto dispiaciuto per il fratello di Kismet che avrebbe potuto certamente avere un futuro migliore con una laurea e le sue capacità. Arif non ha mai avuto una grande fortuna in amore, quindi. Dopo Berşan si è innamorato di Bahar che per un po' ha ricambiato il suo sentimento, ma quando è tornato suo marito Sarp non ha più potuto stare con lui.