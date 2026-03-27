Cem avrà un'altra richiesta per Bahar nella puntata de La forza di una donna in onda giovedì 2 aprile: "Farai un ultimo lavoro per me", le dirà.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar restituirà la chiavetta a Cem, ma per lei non finirà l'incubo. L'uomo, infatti, le chiederà ancora un favore a cui non potrà sottrarsi. Ceyda assicurerà alla sua amica che se Cem continuerà con i suoi ricatti andranno a denunciarlo alla polizia.

Chiavetta recuperata a La forza di una donna

Le anticipazioni di Una forza di una donna raccontano che Bahar riuscirà a recuperare la chiavetta che Cem cerca disperatamente, ma non sarà affatto facile.

Sirin, infatti, prenderà involontariamente il cappotto di sua sorella in cui è nascosto l'oggetto e lo lascerà per strada dopo un'aggressione. Appena il signor Saadettin rivelerà che ha nascosto la chiavetta nella federa del cappotto, Bahar si precipiterà in strada per recuperare l'indumento, ormai nelle mani di alcuni balordi. Fortunatamente, arriverà Arif ad aiutare la donna e quando ci sarà uno scontro fisico Bahar urlerà: "Non posso perderti". Tra i due si abbatterà il muro che per mesi aveva impedito di esprimere i propri sentimenti e finalmente Cem riavrà la sua chiavetta. Bahar penserà che per lei e le sue amiche l'incubo sia finito, ma non sarà così facile tirarsi fuori dai guai. La donna andrà alla concessionaria per restituire a Cem la chiavetta e chiedergli di lasciare in pace lei e le sue amiche.

Bahar tornerà a casa sconfitta e spaventata

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 2 aprile, Cem si congratulerà con Bahar per il lavoro svolto. "Posso andare?", chiederà la donna sollevata, ma lui la tratterrà ancora. "Farai un ultimo lavoro per me", dirà Cem senza accettare rifiuti. Bahar proverà a dire di no, ma l'uomo fisserà per il venerdì il loro appuntamento. Bahar tornerà a casa da Ceyda e sarà molto spaventata: "Vuole che faccia un altro lavoro", dirà, "Non ci libereremo mai di lui". Berşan consiglierà alla sua amica di accettare e anche Ceyda si unirà a lei. "Se dopo questo continuerà a ricattarci andremo alla polizia", assicureranno. Bahar non ne sarà convinta, ma non avrà molta scelta.