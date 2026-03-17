Doruk starà male e sarà portato urgentemente in ospedale nella puntata de La forza di una donna di sabato 21 marzo: "Delira, non apre gli occhi", dirà Bahar disperata ai medici.

Le anticipazioni tv rivelano che Doruk sarà molto debole a causa della febbre e si rifiuterà di bere. Nisan si accorgerà che suo fratello delira ed è totalmente assente, per questo chiamerà subito Bahar. Quest'ultima ed Enver correranno in ospedale in preda al panico: "Se gli succede qualcosa non ce la farò", dirà la madre di Doruk.

La salute di Doruk preoccuperà a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Doruk tornerà protagonista e farà preoccupare tutti. Il bambino, infatti, avrà la febbre e in un primo momento Bahar non si allarmerà: la donna curerà suo figlio come sempre, dandogli da bere delle tisane e facendolo stare a riposo Doruk non vorrà saperne di mangiare perché avrà lo stomaco chiuso. Bahar chiederà a suo figlio di bere molto, ma lui userà dei trucchetti per non ingerire neanche l'acqua. Quando sua madre gli darà il bicchiere da finire, Doruk lo svuoterà nel vaso della pianta, lo darà al gatto o chiederà a Nisan di berlo per lui. Nel frattempo, il bambino sarà sempre più debole e la situazione peggiorerà quando andrà a dormire e inizierà a delirare nel cuore della notte.

Nisan si accorgerà che suo fratello non sta affatto bene e correrà a chiamare Bahar che andrà in panico. La donna, vedendo Doruk totalmente incosciente, si precipiterà al piano di sopra da Enver per chiedergli di portare il bambino in ospedale.

La corsa in ospedale e l'incontro con il dottor Alì

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 21 marzo, Bahar e Enver saliranno in taxi con Doruk per raggiungere l'ospedale. "Se gli succede qualcosa non ce la farò", dirà Bahar in lacrime a Enver che proverà a rassicurarla. Appena arrivati al pronto soccorso, Bahar stringerà tra le braccia suo figlio e chiederà aiuto: "Non apre gli occhi, delira", dirà la donna agli infermieri che prenderanno Doruk per portarlo dal medico. Durante l'attesa, Bahar non riuscirà a calmare la sua ansia e un giovane medico le farà forza. Si tratta del Dottor Alì, il protagonista della soap turca di Real Time.