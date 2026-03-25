Doruk commuoverà Arif con le sue parole a Satılmış nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Arif sarà mio padre".

Le anticipazioni tv rivelano che Nisan e Doruk saranno sempre più affettuosi con Arif. Quest'ultimo tornerà con Bahar e sarà molto felice di sapere che i bambini lo considerano come se fosse il loro padre.

Bahar e Arif torneranno ad essere una coppia a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che dopo tanta sofferenza arriveranno giorni sereni per i protagonisti. Bahar si renderà conto dell'importanza di Arif nella sua vita e si riavvicinerà a lui.

Il primo passo accadrà per caso, quando Bahar vedrà l'uomo in pericolo: "Non posso perderti", urlerà dicendogli quanto tiene a lui. Da quel momento inizierà timidamente a ricomporsi la storia d'amore che Bahar e Arif avevano interrotto molto tempo fa con l'arrivo di Sarp nella vita della donna. Nisan e Doruk saranno sempre più legati al loro amico e presto anche loro manifesteranno il grande affetto provato per lui. L'occasione si presenterà quando Nisan e Doruk saranno in camera con Satılmış. Il figlio di Ceyda inizierà a lanciare oggetti e Nisan sarà molto arrabbiata per questo. Arif interverrà nel piccolo litigio e consolerà subito la bambina con un abbraccio. Satılmış, ridendo, chiederà ad Arif se fosse il padre di Nisan visto che la difende così.

Lei risponderà a tono: "Sì, è mio padre", dirà sciogliendo il cuore di Arif.

Doruk, Nisan, Arda e Satılmış diventeranno inseparabili

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Satılmış cambierà grazie all'amore che riceverà da Bahar e dalla sua famiglia. Il bambino sarà meno aggressivo e trascorrerà volentieri del tempo con Arif, Nisan, Doruk e Arda, tanto che i bambini saranno inseparabili. Un giorno si troveranno al fast food e Arif andrà a prendere i loro panini preferiti. Nell'attesa, Satılmış tesserà le lodi di Arif, dicendo a Doruk e Nisan che vorrebbe tanto un padre come lui. "Arif sarà mio padre", lo interromperà Doruk. L'uomo tornerà proprio in quel momento perché aveva dimenticato il portafogli e accoglierà le parole del bambino con commozione e un grande sorriso.