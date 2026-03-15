Enver impugnerà un'arma nelle prossime puntate de La forza di una donna e per la prima volta perderà il controllo: "Nessuno porta via Arda da questa casa", urlerà al padre naturale del bambino.

Le anticipazioni tv rivelano che Dursun, il padre di Arda, andrà a casa di Enver e pretenderà di portare via con sé suo figlio. A quel punto l'uomo reagirà pur di proteggere Ceyda e il suo bambino.

Il futuro di Arda in bilico a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Enver perderà il controllo per la prima volta e lo farà per difendere Arda.

Tutto avrà inizio quando Emre troverà suo figlio Satılmış e riuscirà a portarlo con sé molto facilmente. Il bambino, infatti, avrà una vita problematica alle spalle e suo padre Dursun sarà solo interessato ai soldi, quindi cederà facilmente suo figlio senza opporsi chiedendo in cambio una somma di denaro. Emre si metterà d'accordo con Dursun anche per Arda e gli offrirà del denaro per non rivendicarne la paternità. Tutto sembrerà risolto, ma appena la questione arriverà alle orecchie di Sirin l'accordo salterà. La ragazza inciterà Dursun a chiedere 100 mila dollari: una cifra che Emre non potrebbe mai pagare. L'uomo dovrà arrendersi e non servirà a nulla tentare di convincere Dursun a lasciare Arda con Ceyda.

Una sera, Enver riunirà la famiglia a cena e inviterà anche Ceyda e Arif. I bambini si divertiranno a giocare, ma ad un certo punto Dursun busserà alla porta accompagnato da altri tre uomini: "Sono venuto a prendere Arda", dirà.

La cena a casa di Enver e la pretesa di Dursun

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, l'arrivo di Dursun terrorizzerà Ceyda che non saprà come fare per tenere con sé il piccolo Arda. Bahar intuirà che tutto potrebbe degenerare e chiuderà i bambini in camera con Sirin. Dursun, intanto, sarà sempre più deciso e arriverà persino alle mani con Arif. Nel trambusto, Enver avrà un piccolo malore e dovrà prendere la sua pillola. Appena l'uomo starà meglio andrà in camera e quando tornerà in cucina metterà tutti a tacere con un urlo spaventoso.

Enver impugnerà un'arma e non esiterà a puntarla verso Dursun e i suoi complici. "Nessuno porta via Arda da questa casa", urlerà terrorizzando tutti. Arif proverà a calmare Enver che in quel momento sfogherà tutta la rabbia e il dolore repressi da mesi. Dursun e i suoi amici andranno via a gambe levate.