Le trame delle prossime puntate de La forza di una donna in programma dal 23 al 28 marzo in prima visione su Canale 5 rivelano che Sirin sarà gelosa quando Bahar riceverà una giacca fatta da Enver. Quest'ultimo, intanto, dirà addio ad Hatice dopo aver capito che è veramente morta nell'incidente stradale.

Sirin è gelosa di una giacca regalata a Bahar

Bersan e Bahar riusciranno a recuperare i soldi, vendendo alcuni diamanti. Cem avviserà le due donne che il lavoro per lui non è ancora terminato. Sirin insospettita deciderà di seguire la sorellastra e le amiche per scoprire cosa stanno nascondendo.

Bahar e Bersan raggiungeranno una casa di riposo da dove preleveranno Saadettin. Le tre donne rimarranno vittime di una disattenzione quando scopriranno di aver trafugato il padre del loro datore di lavoro. Quest'ultimo si rifiuterà di rivelare dove si trovi il vero pacco per poi chiedere a Ceyda di rimanere a casa sua, temendo di essere riportato nella struttura.

Bahar, intanto, inizierà a raccontare la sua vita avventurosa alla signora Fazilet, intenzionata a scrivere un nuovo libro. La donna riceverà poi un cappotto cucito da Enver. Sirin sarà gelosa del gesto compiuto dal padre, sostenendo che avrebbe dovuto considerare prima lei.

Successivamente Ceyda scoprirà che Raif possiede una collezione di puzzle e cercherà di convincerlo a regalarli ai bambini.

Enver capisce che Hatice è veramente morta

Le anticipazioni settimanali de La forza di una donna rivelano che Enver deciderà di ricominciare il suo lavoro da sarto. L'uomo prenderà atto del fatto che Hatice è deceduta veramente nel sinistro autonomistico causato da una disattenzione di Arif.

Nel frattempo, Sirin proverà a sedurre Arif con scarsi risultati mentre Emre continuerà le sue indagini per ritrovare il suo vero figlio dopo la scoperta che Arda non è. Il proprietario della caffetteria chiederà a Kismet di trovargli i nomi dei bambini nati lo stesso giorno di Arda in ospedale.

Cem ha minacciato Bahar, Ceyda e Bersan di gravi conseguenze

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà marzo su Canale 5, Bahar, Ceyda e Bersan hanno vissuto momenti di terrore quando Cem le ha minacciate di gravi conseguenze in seguito ad un mancato incarico.

L'imprenditore ha chiesto alle tre donne una cospicua somma di denaro per ripagarlo del danno che gli hanno procurato. Nisan e Doruk, invece, sono stati presi di mira dalla madre di un loro compagno di scuola.

Emre, invece, ha iniziato ad indagare per ritrovare il figlio biologico. Il proprietario della caffetteria ha appreso che il suo vero erede è stato scambiato in culla con Arda.