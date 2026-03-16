Negli episodi della soap turca La forza di una donna giunta alla sua terza stagione e in programmazione su Canale 5 da lunedì 23 a sabato 28 marzo 2026, Emre (Ahmet Rifat Şungar) vorrà rintracciare il suo vero figlio, dopo essere venuto a conoscenza che probabilmente è stato scambiato alla nascita.

Bersan e Bahar ancora ricattate da Cem

Bersan (Sahra Şaş) e Bahar (Özge Özpirinççi) riusciranno a recuperare i soldi da dare a Cem (Hakan Kurtaş) vendendo dei diamanti, il quale però continuerà a ricattarle.

Nel contempo, Enver (Serif Erol) si convincerà finalmente che la moglie Hatice (Bennu Yildirimlar) è deceduta.

Sirin continua a sedurre Arif

Successivamente, Bahar, Ceyda (Gokce Eyuboglu) e Bersan porteranno il pacco richiesto a Cem commettendo un errore, per averlo sottratto all’anziano Saadettin, il padre del loro ricattatore, dalla casa di riposo.

Per concludere, sempre dalle anticipazioni, si evince che Sirin (Seray Kaya) continuerà a sedurre Arif (Feyyaz Duman). Emre invece, si metterà alla ricerca del suo vero figlio all’insaputa di Ceyda, dopo aver scoperto di non essere il padre biologico del piccolo Arda (Kerem Yozgatli).

Riepilogo: Ceyda e Emre hanno scoperto di non essere i veri genitori del piccolo Arda

Nelle puntate andate in onda di recente, su suggerimento dell’avvocata Kismet (Tuğçe Altuğ), Emre si è sottoposto al test di DNA all’oscuro dell’ex fidanzata Ceyda, con l’obiettivo di riuscire a ottenere la custodia del piccolo Arda.

Appena ha appreso di non essere il padre del bambino, deluso e arrabbiato, Emre ha affrontato Ceyda con la convinzione di averlo preso in giro per anni. Tuttavia, Ceyda è stata sicura che Arda sia figlio di Emre. Dopo essersi sfogata con Bahar, Ceyda ha chiesto alla dottoressa Jale (Pınar Çağlar Gençtürk) di verificare la maternità del bambino. A quel punto, Ceyda ha fatto i conti con una scomoda verità, poiché è emerso che Arda non è figlio suo e nemmeno di Emre. A dare delle spiegazioni a Ceyda ci ha pensato la dottoressa Jale, ipotizzando uno scambio di neonati avvenuto il giorno del parto. Pur essendo rimasta senza parole, Ceyda ha continuato a considerare Arda suo figlio.