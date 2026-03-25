Le trame delle nuove puntate de La forza di una donna in programma dal 30 marzo al 5 aprile su Canale 5 rivelano che Sirin Sarikadi (Seray Kaya) verrà malmenata da tre barboni mentre Nisan rimarrà colpita dalle capacità fuori dal comune di Arda nel corso di una festa di compleanno.

Sirin viene aggredita da tre persone

Sirin organizzerà un piano per conquistare il cuore di Arif. La ragazza chiederà a tre barboni di simulare la sua aggressione dietro una cospicua somma di denaro. Il piano non avrà il risultato sperato poiché la darklady verrà veramente picchiata dei tre loschi tipi a causa del mancato arrivo di Arif.

Sriin farà ritorno a casa ferita e in lacrime, accusando Bahar di non aver permesso al barista di andare a prenderla poiché gelosa di lei.

Nel frattempo, Bahar si recherà in strada per riprendere il cappotto che la sorellastra aveva fatto cadere durante l'aggressione. In questa circostanza, la protagonista riuscirà a recuperare un pacchetto importante che era stato nascosto nella tasca dal padre di Cem. La donna sarà accompagnata da Arif che dopo affrontato i tre barboni si dichiareranno i reciproci sentimenti.

Nisan sorpresa dalle capacità eccezionali di Arda

Le anticipazioni settimanali della serie tv rivelano che Arda completerà un puzzle da 300 pezzi sorprendendo tutti gli invitati al suo compleanno.

Nisan non sarà presa sul serio quando racconterà quello che ha visto. La ragazzina insisterà sulle capacità eccezionali di Arda e per questo Bahar deciderà di verificare di persona con la complicità di Fazilet prima di informare Ceyda di persona.

Cem, invece, proporrà a Bahar, Nisan e Ceyda di fare un ultimo lavoro per lui. La protagonista apparirà diffidente visto che temerà di non potersi più liberare dell'uomo.

Infine Ceyda chiederà aiuto a Kismet per evitare che Emre possa portarle via Arda. L'avvocatessa le racconterà di avere una storia d'amore con l'imprenditore e di aver rintracciato le famiglie dei bambini che erano nati la stessa notte di Arda in ospedale.

Enver ha preso atto del fatto che Hatice sia veramente morta

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda a fine marzo sui teleschermi di Canale 5, Bersan, Bahar e Ceyda sono riuscite a rimediare i soldi da restituire a Cem, vendendo dei diamanti. L'imprenditore ha chiesto alle tre donne di continuare a lavorare per lui. Sirin incuriosita dal comportamento della sorellastra ha deciso di seguirla per scoprire cosa nasconde. Bersan, Bahar e Ceyda hanno travisato gli ordini di Cem, portandogli suo padre invece del pacco giusto. Infine Enver ha preso atto del fatto che Hatice sia veramente morta.