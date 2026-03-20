Negli episodi conclusivi de La forza di una donna, Raif sorprenderà Ceyda chiedendole di diventare sua moglie, dopo essersi reso conto di poter vivere una vita felice nonostante la sua disabilità.

Ceyda accetta di sposare Raif e ottiene l’affidamento di Arda

Prossimamente, dopo essersi scambiata un bacio con Raif nel locale in cui era solita cantare, Ceyda non nasconderà la sua evidente gelosia. La donna verrà a conoscenza dell’uscita tra Raif con la sua ex fidanzata. Con il passare dei giorni, quest’ultimo e Ceyda si avvicineranno sempre di più, fino a intraprendere una relazione.

Ma soprattutto, Raif riuscirà a superare la depressione grazie alla vicinanza di Ceyda, dopo aver ricominciato a uscire e aver riscoperto la passione per la cucina.

In seguito, con il sostegno di Bahar e di sua madre Fazilet, Raif riuscirà a inginocchiarsi e a fare la proposta di matrimonio a Ceyda, la quale accetterà di sposarlo. A quel punto, Fazilet avvierà i preparativi delle nozze, e organizzerà la cena di fidanzamento a casa di Bahar. Nel contempo ci saranno altre gioie per Ceyda: oltre a ottenere l'affidamento definitivo di Arda, si avvicinerà al figlio biologico Satılmış.

Sirin scatena la furia di Bahar

Spazio anche a Sirin, la quale si vedrà costretta a confessare ad Arif di essere l’assassina di Sarp, quando la metterà alle strette.

Arif registrerà la confessione di Sirin a sua insaputa, con l’obiettivo di farla arrestare.

Non sapendo le intenzioni di Arif, Sirin continuerà a essere sempre più malvagia: scatenerà la furia di Bahar, tentando di uccidere il nipote Doruk. Dopo aver impedito al figlio di gettarsi dalla finestra, Bahar darà una bella lezione a Sirin.

Riepilogo: Raif ha sorpreso Ceyda intenta a rubare i gioielli della madre

Tra Raif e Ceyda non è stato amore a prima vista, per essersi scontrati diverse volte. Tutto è cominciato, quando la signora Fazilet ha assunto Ceyda per prendersi cura di suo figlio. Ben presto, c’è stato un avvicinamento tra Ceyda e Raif che però ha avuto poca durata.

In particolare, un giorno il ragazzo ha sorpreso Ceyda intenta a rubare i gioielli di sua madre. Tuttavia, Raif ha regalato a Ceyda un paio di orecchini e un anello, invece di accusarla.