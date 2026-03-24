Le trame delle puntate finali de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane in prima visione sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Arif deciderà di essere sincero con Bahar Cesmeli quando Sirin proverà ad eliminare Doruk. Il barista informerà la donna che la sua sorellastra ha posto fine alla vita di Sarp.

Arif scopre che Sirin ha ucciso Sarp

Arif aiuterà Sirin a fuggire da un ladro che si introdurrà nell'appartamento di Enver. La darklady punterà una pistola contro il malvivente, dicendogli che non le conviene provocarla poiché in passato ha ucciso suo cognato.

Dopo aver udito tale confessione, Arif inizierà ad avere dei dubbi su Sirin. Un sera, l'uomo deciderà d'affrontare la donna per capire cosa voleva dire con quell'affermazione. Sirin senza mezzi termini ammetterà di aver ucciso Sarp, manomettendo la flebo che lo teneva in vita in ospedale. Arif astutamente registrerà tale confessione con un cellulare. L'uomo sembrerà perdere le speranze quando sua sorella Kismet lo informerà che non può denunciare Sirin poiché la registrazione non ha alcun valore legale in tribunale.

Bahar scopre che la sorellastra è un'assassina

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Arif capirà che Sirin è molto pericolosa quando cercherà di gettare Doruk dalla finestra.

La darklady inviterà suo nipote a lanciarsi su di un materasso posizionato sulla strada per simulare un gioco divertente. Fortunatamente Bahar arriverà in tempo prima del salto mortale nel vuoto. La protagonista si scaglierà contro Sirin, promettendole di fargliela pagare molto cara. La rissa verrà fermata dall'arrivo di Enver e Ceyda mentre Sirin riuscirà a scappare. Arif si convincerà a raccontare la verità sulla morte di Sarp a Bahar ed Enver dopo essersi confrontato con Ceyda. Il sarto deciderà di impegnarsi affinché sua figlia paghi per gli orribili crimini commessi.

Fazilet vuole scrivere un libro sulla vita difficile di Bahar

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine marzo su Canale 5, Ceyda ha deciso di rubare i gioielli di Fazilet ma è stata sorpresa da Raif.

L'uomo ha deciso di non denunciare la ragazza dopo aver ascoltato la sua versione. Raif ha permesso a Ceyda di vendere i monili per ricavarci del denaro con cui pagare il debito contratto con il pericoloso Cem.

Nel frattempo, Nisan è apparsa molto preoccupata quando ha visto suo nonno parlare con il fantasma della defunta Hatice. Bahar, invece, ha raggiunto l'abitazione di Fazilet, che è apparsa molto colpita dalla sua storia. La scrittrice ha informato la protagonista di voler scrivere un libro sul suo difficile passato.