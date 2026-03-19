Nelle puntate finali de La forza di una donna in programma tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5, Enver deciderà di far arrestare Sirin, costringendola ad ammettere tutti i suoi crimini. La donna verrà portata in carcere dove verrà ritenuta incapace d'intendere e di volere.

Enver riesce a far arrestare la figlia

Sirin deciderà di confessare a suo padre di aver ucciso Sarp e di aver provato a eliminare anche Doruk prima di prendere i soldi e scappare dalla loro abitazione. La fuga della darklady sarà fermata dall'arrivo degli agenti della polizia.

La donna si renderà conto di essere stata tradita da suo padre, al quale rivolgere delle pesanti parole. Sirin fuori controllo confesserà: "Non sarai in grado di vivere col senso di colpa per quello che hai fatto a tua figlia." Enver, a questo punto, avvertirà un enorme senso di colpa nei confronti di Sirin. Il sarto apparirà distrutto e disperato nel ripensare con nostalgia all'infanzia vissuta con la figlia. Quest'ultima eviterà di entrare in carcere poiché verrà ritenuta incapace d'intendere e di volere dal giudice.

Sirin ricoverata in una clinica psichiatrica

Le anticipazioni rivelano che Sirin verrà ricoverata in una clinica psichiatrica dove leggerà alcuni brani del romanzo scritto da Fazilet sulla storia di Bahar.

Nel frattempo, Enver troverà ospitalità a casa di Ceyda e Raif mentre ci saranno belle notizie per Bahar. Il libro tratto sulla sua storia diventerà un beststeller in Turchia. Alcuni registri saranno interessati a farne una serie tv in quanto colpiti dalla trama. La madre di Doruk informerà tutti i suoi amici della novità, che sarà accolta nei migliori dei modi.

Fazilet ha voluto scrivere un libro sulla storia di Bahar

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà marzo in prima visione su Canale 5, Fazilet ha spiazzato Bahar con un'insolita richiesta. La scrittrice ha ascoltato con grande attenzione il racconto della vita avventurosa della protagonista e per questo ha deciso di scriverci un libro dopo aver avuto un blocco creativo in seguito all'incidente che ha paralizzato suo figlio in occasione di Capodanno.

La madre di Raif ha iniziato a pensare che fosse arrivato il momento di riprendere in mano carta e penna. La decisione non è piaciuta al ragazzo, per niente felice che Fazilet tornasse a vestire i panni della scrittrice di successo. Ma la donna ha deciso di fare di testa sua e per questo ha chiesto a Bahar di recarsi da lei per raccontarle un pezzo della sua storia strappalacrime. La protagonista è rimasta a bocca aperta ma lusingata, tanto da non poterle dare una risposta negativa alla sua richiesta.