Le trame delle puntate finali de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Fazilet deciderà di licenziare Ceyda per il furto dei gioielli. La scrittrice se la prenderà anche con Bahar, chiudendo la loro collaborazione per la stesura di un libro.

Fazilet licenzia Ceyda per il furto dei gioielli

Bahar rivelerà a Enver che Sirin ha chiesto a tre barboni di venire picchiata per suscitare la compassione di Arif. La darklady smascherata deciderà di farla pagare cara alla sorellastra. Sirin si recherà in gioielleria dove aveva visto Bahar e Bersan intente a vendere dei diamanti con fare sospetto.

La figlia di Enver fotograferà i preziosi inviando le prove del furto a Fazilet. Quest'ultima licenzierà Ceyda senza potersi spiegare e le imporrà di stare alla larga dal figlio Raif, minacciando di toglierle il contribuito finanziario per l'istruzione del piccolo Arda.

Fazilet chiude i rapporti con Bahar

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Fazilet non si accontenterà solo di licenziare Ceyda ma deciderà di chiudere i rapporti con Bahar. La donna informerà la protagonista di non voler continuare a collaborare con lei, dicendole di non avere più intenzione di mettere nero su bianco la sua drammatica storia. Fazilet consegnerà a Bahar i soldi per le giornate passate insieme, lasciandola avvilita e sgomenta per quanto accaduto.

La sorellastra di Sirin non capirà il comportamento della madre di Arif e inizierà a farsi delle domande.

Sirin ha meditato una vendetta ai danni di Bahar

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine marzo su Canale 5, Cem ha affidato a Bahar e alle sue amiche un altro incarico. Le tre donne hanno commesso un nuovo errore, sequestrando il padre rinchiuso in una casa di riposo invece del pacchetto con la droga che aveva nascosto. L'anziano uomo una volta liberato non ha voluto più intenzione di tornarci, chiedendo ospitalità a Ceyda. Bahar, intanto, ha iniziato a raccontare la sua storia a Fazilet, intenzionata a scrivere un libro sulla sua vita. La scrittrice ha ritrovato la voglia di scrivere nuovamente dopo aver conosciuto la protagonista.

Allo stesso tempo, Bahar ha ricevuto da Sarp un cappotto cucito con le sue mani. Il gesto ha scatenato la gelosia di Sirin, che ha meditato una vendetta nei suoi confronti. La darklady ha criticato suo padre per aver fatto un abito per la sorellastra che invece era utile a lei visto che aveva perso tutto nell'incendio. La donna fuori di sé ha ideato un nuovo piano per rovinare la serenità di tutti.

Emre, invece, si è messo alla ricerca del suo vero figlio grazie all'aiuto di Kismet.