Nelle puntate finali della terza e ultima stagione della soap turca La forza di una donna, Sirin Sarikadi riuscirà a trovare un posto dove dormire, dopo essersi data alla fuga. Dalle anticipazioni, si evince che la giovane avrà le ore contate, visto che tutti sapranno ormai che in realtà è stata lei a uccidere il cognato Sarp Cesmeli.

Bahar e Enver apprendono che Sarp è deceduto a causa di Sirin grazie ad Arif

Prossimamente, sempre più gelosa della sorellastra Bahar, Sirin tenterà di fare del male al nipote Doruk. In particolare, la giovane convincerà il bambino a gettarsi dalla finestra del proprio appartamento per cadere in un materasso abbandonato per strada.

Per fortuna, Bahar farà in tempo a salvare il figlio Doruk, e si scaglierà fisicamente contro Sirin, appena scoprirà che ha cercato di ucciderlo.

A quel punto, Enver e Ceyda separeranno Sirin e Bahar riuscendo a evitare il peggio. Dopo averla fatta franca anche questa volta, Sirin farà perdere le proprie tracce approfittando della confusione. Appena rimarrà da solo con Bahar e Enver, Arif gli farà ascoltare la registrazione in cui Sirin ammette di aver ucciso Sarp in ospedale.

Sirin sospetta di essere stata denunciata da Bahar

Enver rimarrà sconvolto nell’apprendere che sua figlia è un’assassina, ma vorrà farla arrestare per farle pagare i suoi crimini. Bahar invece, penserà che la soluzione migliore sia quella di far internare la sorellastra in un ospedale psichiatrico, per impedirle di commettere ulteriori pazzie.

Nel contempo, Sirin sospetterà di poter essere stata denunciata da Bahar per aver cercato di uccidere Doruk. Per sfuggire alla giustizia, pur avendo pochi soldi con sé, la giovane troverà rifugio in un hotel senza registrarsi, dopo aver corrotto l’uomo alla reception.

Riepilogo sulla morte di Sarp

In precedenza, dopo aver fatto credere il suo pentimento alla sorellastra Bahar per tutto il male che le ha fatto, Sirin ha approfittato del ricovero di Sarp in ospedale. La giovane si è introdotta nella stanza del cognato e ha manomesso la flebo che lo teneva in vita. Per Sarp non c’è stato nulla da fare, poiché si è spento tra le braccia della moglie Bahar.