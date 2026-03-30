Nelle puntate della soap turca La forza di una donna in programmazione su Canale 5 da martedì 7 a sabato 11 aprile 2026, la scrittrice Fazilet Aşçıoğlu (Hümeyra) umilierà Ceyda (Gokce Eyuboglu), poiché oltre a dirle di stare alla larga da suo figlio Raif (Sinan Helvaci) non vorrà più che lavori a casa sua come donna delle pulizie.

Emre comunica a Ceyda di poter tenere il piccolo Arda con sé

Bahar verrà a conoscenza di dover prendere parte a un ente benefico da sola, e non insieme a Cem, come lui le aveva fatto credere, quando le ha chiesto di svolgere un suo ultimo incarico per lui.

Spazio anche a Ceyda, che farà dei salti di gioia, durante un dialogo con Emre. In particolare, la donna apprenderà di poter tenere il piccolo Arda con sé, appena il suo ex fidanzato consegnerà 10.000 dollari a Dursun, l’uomo che ha fatto da padre al loro vero figlio Satilmis. A cercare di complicare la situazione ci penserà Sirin, convincendo Dursun a pretendere una cifra più alta da Emre, quando lo vedrà al ristorante.

Fazilet è convinta che sia stata derubata da Ceyda

Intanto, la signora Fazilet si offrirà di pagare l'istruzione di Arda, ma in cambio chiederà a Ceyda di allontanarsi da suo figlio Raif e la licenzierà in tronco senza darle nemmeno spiegazioni.

In particolare, la scrittrice sarà convinta che sia stata l’amica di Bahar a rubare i suoi gioielli.

Riepilogo: Raif ha sorpreso Ceyda intenta a rubare a casa sua

Negli episodi precedenti, il grosso debito con il suo ricattatore Cem ha spinto Ceyda a commettere un furto a casa della signora Fazilet. A coglierla in flagrante è stato Raif, il quale invece di denunciarla alla polizia, ha deciso di ascoltare la motivazione che ha portato Ceyda a diventare una ladra. Dopo aver appreso che la donna è sotto ricatto, Raif le ha concesso di portare via i gioielli di sua madre Fazilet. In seguito, il ragazzo ha continuato a stupire Ceyda durante una cena, regalandole un prezioso paio di orecchini appartenuti a sua mamma. Dopo aver trascorso la serata insieme, i due si sono scambiati il loro primo bacio. Inizialmente, Ceyda è apparsa confusa, dopodiché ha cercato di non dare troppa importanza all’avvicinamento con Raif.