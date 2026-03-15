Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Arif ascolterà una confessione di Sirin che lo lascerà senza parole. Il barista informerà Ceyda di aver udito la sorellastra di Bahar dire ad un ladro di aver posto fine alla vita di Sarp.

Sirin dice ad un ladro di aver ucciso Sarp

Nel finale della serie tv emergerà la verità sulla morte di Sarp con confessioni inattese. Fino a questo momento tutti i protagonisti credono che l'uomo sia deceduto in seguito ad un'operazione andata male dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro automobilistico.

Ma la verità risulterà essere un'altra: un ladro si introdurrà in casa di Enver durante la notte di Capodanno. Il malvivente punterà un coltello contro Sirin, la quale nel tentativo di difendersi impugnerà la pistola un tempo appartenuta al defunto cognato. Arif attirato dai rumori sopraggiungerà allo scontro anche se prima udirà Sirin dire al ladro di aver ucciso il marito di sua sorella e per questo gli consiglierà di non provocarla.

Arif confessa a Ceyda cosa ha scoperto su Sirin

Le anticipazioni della serie tv rivelano che la rivelazione di Sirin insinuerà un dubbio inquietante nella mente di Arif. Quest'ultimo deciderà di non parlare a Bahar prima di aver scoperto tutta la verità. Di conseguenza, il barista si confronterà con Ceyda, raccontandole cosa ha appena scoperto.

La madre di Arda inviterà il suo amico ad avere molta prudenza per non far soffrire ulteriormente la sua amica. Secondo Ceyda, Sirin potrebbe riferirsi all'incidente misterioso avvenuto molti anni prima dove Sarp era stato dato per morto durante un incidente in mare. Arif, a questo punto, deciderà di attendere prima di affrontare la delicata questione anche se sarà sicuro che nasconda qualcosa di grave.

Sirin, nel frattempo, diventerà sempre più inquietante con passare del tempo. Enver faticherà molto a tollerare le cattiverie della figlia e per questo deciderà di allontanarsi da lei. Sirin deciderà di vendicarsi sui piccoli Nisan, Doruk, Arda e Saltimis, che diventeranno bersaglio delle sue provocazioni.

Ceyda ha chiesto aiuto a Kismet pet aiutarla a ritrovare il suo vero figlio

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà marzo in prima visione su Canale 5, Ceyda ha chiesto aiuto a Kismet per aiutarla a ritrovare il suo vero figlio dopo la scoperta che Arda non lo è. La cantante ha chiesto alla donna di non dire niente ad Emire, volendo tenere la questione privata. Ma l'avvocatessa non ha ascoltato la richiesta di Ceyda ed ha spifferato tutto ad Emre, con il quale ha iniziato una storia d'amore. L'imprenditore ha informato Kismet di voler parlare con l'ex fidanzata.