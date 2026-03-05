Nelle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Arif Kara ascolterà una conversazione tra Sirin Sarikadi e un ladro che lo porterà a fare una drammatica deduzione. Il barista capirà che la giovane potrebbe aver eliminato Sarp.

Bahar invita Sirin alla cena di capodanno

Bahar deciderà di festeggiare il capodanno in compagnia dei suoi cari per ridare un po' di serenità ai piccoli Nisan e Doruk, provati per la morte di Sarp e Hatice. La protagonista inviterà a cena Arif, Ceyda ed Enver. Quest'ultimo avvertirà Sirin di non voler trascorrere la festività con lei a causa dei dissapori degli ultimi tempi.

La darklady, a questo punto, sprofonderà in una grave crisi e per questo prenderà in mano la pistola di Sarp con fare minaccioso. Nel frattempo Bahar deciderà di invitare anche Sirin alla festa, pregando Arif di recarsi al piano di sopra per chiederle di unirsi alla festa. Un attimo dopo, tutti si precipiteranno nell'appartamento dopo aver udito un colpo d'arma da fuoco.

Arif crede che Sarikadi abbia ucciso Sarp

Dagli spoiler della dizi turca si apprende che Arif avvertirà che un ladro si era introdotto nell'appartamento e che Sirin era riuscita ad allontanarlo sparandogli un colpo d'arma da fuoco. Enver, Bahar e Ceyda criticheranno aspramente la ragazza per essersi appropriata della pistola del defunto Sarp che invece doveva essere gettata in mare.

Ma Arif nasconderà un terribile particolare ai famigliari che sarà svelato grazie ad un flashback. Il pubblico apprenderà che il barista ha udito Sirin minacciare il ladro con la pistola, chiedendogli di non provocarla perché in passato ha ucciso Sarp. Arif inizierà a sospettare veramente che Sarikadi abbia posto fine alla vita del cognato. Al momento, l'uomo deciderà di mantenere il massimo riserbo della vicenda con Bahar. Nonostante questo, Arif deciderà di confidarsi con Ceyda, che si metterà d'accordo con lui per non raccontare nulla alla loro amica finché non avranno ulteriori dettagli sulla vicenda.

Bersan ha fatto ritorno nel quartiere di Tarlabasi

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda ad inizio marzo su Canale 5, Ceyda ha fatto l'esame del Dna sul piccolo Arda.

La donna ha fatto una drammatica scoperta quando ha appreso che il ragazzino non è né suo né di Emre. La dottoressa Jale ha rivelato all'amica di Bahar che Arda potrebbe essere stato scambiato in culla.

Nel contempo, Bersan ha fatto ritorno nel quartiere di Tarlabasi dimostrando una certa ricchezza. La donna ha fatto un'offerta di lavoro a Ceyda per aiutarla a racimolare del denaro in più.