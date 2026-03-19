Nel corso dei nuovi appuntamenti de La forza di una donna trasmessi prossimamente in prima visione su Canale 5, Raif deciderà di sorprendere Ceyda, facendole una sorpresa in occasione del 31 dicembre. La madre di Arda rimarrà senza parole alla vista di un anello prezioso.

Raif fa una sorpresa a Ceyda

Raif informerà Ceyda dall'arrivo di Buket, una sua ex fidanzata. La donna diventerà gelosa quando vedrà una certa sintonia tra i due giovani. L'amica di Bahar, a questo punto, inizierà a punzecchiare Buket. Ma Raif sorprenderà Ceyda con una dedica al miele di fronte alla nuova arrivata.

Tutto sembrerà filare liscio fino al 31 dicembre. Raif avrà voglia di celebrare l'arrivo del nuovo anno, acquistando alcuni regali per Ceyda e amici. La madre di Arda non riuscirà a scartare subito il suo regalo per colpa di un malvivente che si introdurrà nella dimora di Enver, obbligando Arif a prendere le difese di Sirin dall'aggressione.

Ceyda riceve un anello

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Raif dovrà aspettare l'apertura del regalo da parte della compagna il mattino successivo. Ceyda resterà sbigottita quando si troverà davanti ad un antico anello di famiglia perché si ricorderà di quando Fazilet l'aveva incolpata del furto di alcuni munii. La donna, a questo punto, raggiungerà l'abitazione della sua datrice di lavoro per riportare l'anello.

Qualche ora dopo, Ceyda rivelerà a Bahar le motivazioni dietro al rifiuto dell'oggetto. La donna svelerà di non sentirsi all'altezza di Raif a causa del suo passato da cantante e perché diventata madre prima delle nozze. Bahar rassicurerà la giovane ricordandole che ha un cuore d'oro, caratteristica per cui Raif si è innamorato di lei.

Cem ha chiesto il pagamento di una cospicua somma di denaro a Bahar, Ceyda e Bersan

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La forza di una donna andati in onda a metà marzo sui teleschermi di Canal 5, Arif ed Emre hanno avuto una discussione molto accesa. Il barista ha scoperto che sua sorella ha una storia d'amore con il suo datore di lavoro. Intanto Ceyda, Bahar e Bersan si sono trovate nei guai dopo che le pentole che dovevano recapitare sono state messe sui fornelli.

Le tre amiche hanno sospettato che Cem potesse farle del male. L'imprenditore ha chiesto alle tre donne il pagamento di una cospicua somma di denaro come risarcimento per la merce rovinata. Ceyda è apparsa disperata, non riuscendo a trovare i soldi richiesti. Per questa ragione, la cantante ha pensato di derubare Fazilet, scontrandosi con il volere di Bahar. Sirin, intanto, ha capito che le tre donne stanno nascondendo qualcosa e ha voluto vedere più chiaro.