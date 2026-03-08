Un crossover tra La forza di una donna e Il Dottor Alì nelle prossime puntate della terza stagione sorprenderà il pubblico.

Le anticipazioni tv rivelano che Doruk finirà in ospedale a causa della febbre alta e in questa occasione Bahar incontrerà un medico davvero speciale. Il Dottor Alì le farà coraggio e le darà anche una grande speranza per Arda.

Un incontro davvero speciale a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano un crossover tra la dizi turca e Il Dottor Alì, serie tv andata in onda su Real time. Tutto avrà inizio con una febbre di Doruk che farà preoccupare moltissimo Bahar ed Enver.

Il bambino si sentirà poco bene e per questo si rifiuterà di mangiare, ma Bahar gli chiederà di sforzarsi almeno di bere per restare idratato. Doruk non avrà voglia di buttare giù neanche un sorso d'acqua, ma di fronte all'insistenza di sua madre non potrà esimersi. Il bambino troverà dei trucchetti per evitare di idratarsi: offrirà la sua acqua a Nisan, la verserà nel vaso della pianta e la darà al suo gattino appena Bahar lo perderà d'occhio. Tutto questo non farà affatto bene a Doruk che nel cuore della notte peggiorerà all'improvviso. Bahar andrà in panico e chiamerà Enver per portare immediatamente suo figlio in ospedale. Il bambino non aprirà gli occhi ed inizierà a delirare: questo farà disperare Bahar che temerà per la sua vita.

Il Dottor Alì darà una grande speranza a Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar ed Enver arriveranno in ospedale con Doruk. I medici prenderanno subito in carico il bambino e Bahar sarà costretta ad aspettare in corridoio. Bahar non potrà trattenere le lacrime e qualcuno noterà la sua disperazione: il giovane medico Alì Vefa. Quest'ultimo si avvicinerà alla donna e le dirà che non è affatto grave e Doruk ha bisogno solo di un'idratazione. L'incontro con il Dottor Alì sarà molto importante per Bahar, perché quando qualche settimana dopo vedrà Arda ricomporre i puzzle per adulti in pochi minuti ripenserà a lui. La donna andrà subito a raccontare a Fazilet di aver conosciuto un medico autistico in ospedale e, viste la grande intelligenza di Arda spera che anche lui possa sfruttare le sue capacità per una carriera brillante.