Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Emre prenderà un serio provvedimento nei confronti di Sirin Sarikadi quando scoprirà che ha preso in giro Satilmis. L'uomo licenzierà la sorellastra di Bahar dalla sua caffetteria.

Sirin mette le mani sulla pistola di Sarp

Dursun pretenderà di riavere Arda e per questo chiederà più soldi ad Emre per cedergli il bambino. Ma il proprietario della caffetteria dimostrerà di non avere la cifra richiesta dal vero padre del bambino. Quest'ultimo, a questo punto, si presenterà da Enver che allontanerà lui ed i suoi figli maggiori, minacciandoli con una pistola di Sarp ritrovata nella sua vecchia abitazione.

Il mattino dopo, Enver deciderà di far sparire l'arma, avendo paura che un giorno Nisan, Doruk, Arda e Satilmis si possono fare del male. L'uomo chiederà ad Arif di sbarazzarsi della pistola gettandola in mare. Bahar accompagnerà il barista in riva al mare per buttare l'arma dopo averla tolta dalle diverse coperte in cui l'aveva impacchettata Enver. Il pubblico scoprirà che Sirin è riuscita ad entrare in possesso dell'arma sostituendola con un'altra giocattolo.

Emre licenzia Sirin

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Sirin apparirà sempre più disturbata mentalmente tanto da rappresentare un vero pericolo. Un giorno, la darklady prenderà il gattino di Nisan e Doruk per poi abbandonarlo nel parco.

I bambini appariranno disperati per la scomparsa dell'animale che verrà recuperato da Yusuf.

Bahar raggiungerà poi il bar di Emre per far sapere a Sirin che il suo gesto folle non ha avuto conseguenze. La darklady sarà quindi costretta a servire il pranzo alla sorellastra ed i suoi bambini. La tensione sarà evidente e peggiorerà quando Satilmis affermerà che qualche giorno prima Sirin l'aveva preso in giro. Il bambino dirà che Emre lo considera brutto e che Ceyda vuole più bene ad Arda che a lui. La donna accuserà il bambino di essere un bugiardo ma Nisan confermerà la sua versione. Emre licenzierà Sirin, invitandola ad abbandonare il locale il prima possibile.

Sirin ha provato a entrare nelle grazie di Arif

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine marzo su Canale 5, il padre di Cem è stato prelevato erroneamente da Bahar, Ceyda e Bersan nella casa di risposo. L'uomo non è apparso intenzionato a far ritorno a casa e non ha voluto dire a suo figlio dove ha nascosto il pacco che sta cercando. L'anziano ha trovato riparo a casa di Ceyda in attesa di sviluppi sul suo futuro. Sirin ha cercato di entrare nelle grazie di Arif mentre Emre si è gettato a capofitto nella ricerca del suo vero figlio.