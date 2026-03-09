Nel corso delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5, Emre inizierà alcune indagini per rintracciare il suo vero erede grazie all'aiuto di Kismet. L'imprenditore apprenderà che il piccolo Arda era nato insieme a Murat e Satilmis lo stesso giorno in ospedale.

Emre e Ceyda indagano per trovare il loro vero figlio

Ceyda parlerà con Arif, chiedendole di organizzarle un incontro con Kismet. La donna spererà che l'avvocatessa l'aiuti a rintracciare il suo vero figlio dopo la scoperta che Arda non lo è. Ceyda chiederà alla sorellastra di Arif di non raccontare nulla ad Emre, volendo mantenere il massimo riserbo sulla faccenda.

Ma Kismet non ascolterà la richiesta della cantante e spiffererà tutto al proprietario della caffetteria, con il quale ha intrecciato un rapporto amoroso. Emre, capito cosa sta accadendo, deciderà immediatamente di iniziare alcune indagini per trovare suo figlio biologico.

Nel f

Emre scopre che Satilmis è il suo vero erede grazie al test di paternità

Le trame della serie tv turca raccontano che Emre scoprirà che Arda era nato insieme ad altri due bambini in ospedale. L'imprenditore, a questo punto, deciderà d'incontrare le famiglie di Murat e Satilmis, che avranno reazioni diverse alla scoperta che il loro figlio potrebbe essere stato scambiato in culla. I genitori di Murat appariranno decisi a prendersi cura di Arda anche se non vorranno separarsi dal figlio.

Il padre di Satilmis, invece, chiederà ad Emre una generosa somma di denaro per lasciargli il bambino. Il compagno di Kismet effettuerà il test di paternità su entrambi i bambini scoprendo che Satilmis è il suo vero figlio. Allo stesso tempo, Ceyda inizierà ad avere paura di perdere Arda, colui che ha cresciuto come se fosse il suo erede.

Bahar ha accettato di lavorare per Cem

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna che sono andate in onda ad inizio marzo in televisione, Bahar ha accettato di lavorare per Cem anche se ha dimostrato di provare alcuni dubbi su di lui. Ceyda ha comunque convinto la sua migliore amica ad aiutarla a cucinare alcune pietanze da portare ad alcuni clienti del rivenditore d'auto.

Bahar ha deciso di chiudere poco dopo con il nuovo lavoro, ritenendolo un meccanismo che la soffoca. Ma la donna si è trovata in mezzo ad un blitz delle forze dell'ordine insieme a Ceyda mentre stavano portando delle pentole in un'abitazione.

Fazilet, invece, ha meditato di riprendere in mano la scrittura dopo aver ascoltato la vita avventurosa della protagonista. Allo stesso tempo, Raif ha notato l'atteggiamento assorto di Bahar, iniziando a chiedersi cosa le stesse succedendo.