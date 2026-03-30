Nelle prossime puntate della soap turca La forza di una donna, dopo aver fatto perdere le proprie tracce, Sirin Sarikadi (Seray Kaya) deruberà suo padre Enver (Serif Erol).

Arif mette alle strette Sirin, Bahar picchia la sorellastra

Ben presto, Arif metterà alle strette Sirin, la quale gli ammetterà di aver ucciso il cognato Sarp. Poco dopo, la giovane commetterà l’ennesima follia, poiché convincerà il nipote Doruk a gettarsi dalla finestra di casa per cadere in un materasso abbandonato per strada. Per fortuna, ci sarà l’intervento provvidenziale di Bahar, che si scaglierà fisicamente contro Sirin per aver tentato di uccidere suo figlio.

Dopo essere stata picchiata dalla sorellastra, Sirin riuscirà a scappare e a rifugiarsi in un hotel pur avendo pochi soldi.

Enver vuole farla pagare a Sirin

Quando inizierà ad avere fame, Sirin si rivolgerà al portinaio Omer, ricevendo un netto rifiuto. In seguito, quest’ultimo corteggerà proprio Sirin, venendo rifiutato. A quel punto, l’uomo si offrirà disponibile, facendo presente a Sirin di trovarlo al piano di sotto.

Il giorno successivo, Sirin si introdurrà a casa del padre Enver e riuscirà a impossessarsi di tutto il suo denaro, con l’obiettivo di lasciare Istanbul. La giovane, non sospetterà affatto che il proprio genitore abbia scoperto che Sarp è morto a causa sua grazie ad Arif. Prima di andarsene via, Sirin verrà riconosciuta da Yusuf.

Nel contempo, Enver sarà determinato a far arrestare la figlia o a farla rinchiudere in una clinica psichiatrica, per farle pagare tutti i suoi crimini.

Riepilogo: Sirin ha commissionato la sua aggressione

Di recente, ossessionata da Arif, Sirin ha commissionato la sua aggressione a tre barboni. L’obiettivo della giovane era quello di ottenere l’attenzione di Arif. Tuttavia, Sirin non è riuscita nel suo intento, poiché Arif non è intervenuto per salvarla. A quel punto, appena è rientrata a casa, Sirin si è inventata l’ennesima menzogna, per aver accusato la sorellastra Bahar di essere la causa di quello che le è capitato. Nello specifico, Sirin ha fatto credere a suo padre Enver che la sorella ha impedito ad Arif di tornare da lavoro con lei.