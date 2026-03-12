Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Kismet capirà di amare ancora l'ex marito Cem. La donna deciderà di organizzare la loro fuga da Istanbul dopo aver capito che il rivenditore di auto ha alcuni nemici alle costole.

Kismet prepara la fuga con Cem

Il pubblico scoprirà che Kismet e Cem erano stati sposati in passato. La donna aveva perso la bambina che aveva in grembo a pochi giorni dal parto dopo essere stata brutalmente aggredita al momento del suo matrimonio da alcuni nemici di Cem.

Quest'ultimo riuscirà a riportare l'attenzione dell'ex moglie su di sé, coinvolgendo Bahar e Ceyda nei suoi traffici illeciti di sostanze stupefacenti. La sorellastra di Arif capirà di provare ancora qualcosa per l'ex marito, sopratutto quando lo troverà in ginocchio a piangere tra gli indumenti che avevano preso per la bambina in arrivo. In quel frangente, Kismet confiderà a Cem di amarlo ancora. L'avvocatessa deciderà di tirare l'ex marito fuori dai guai e per questo organizzerà la loro fuga, sicura che abbia alcuni nemici alle costole.

Arif chiede aiuto alla sorellastra per incastrare Sirin

Le anticipazioni rivelano che Kismet preparerà i bagagli per partire la notte stesa ma qualcuno busserà alla sua porta.

Arif chiederà aiuto alla sorellastra per incastrare Sirin per l'omicidio di Sarp. La donna, a questo punto, sceglierà di essere sincera con suo fratello. Kismet confiderà al barista che Cem è il suo ex marito ed ha deciso di scappare insieme a lui da Istanbul. Arif non giudicherà la sorellastra, offrendole una mano dopo averla abbracciata forte al suo petto. Kismet comunque rimanderà la partenza di qualche giorno per aiutare il fratellastro con grande disappunto di Cem. Al tempo stesso, Emre ignorerà i piani dell'amata almeno per quanto?

Bahar e Ceyda hanno capito di essere finite in un giro di droga

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà marzo su Canale 5, Bahar si è ripromessa che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe cucinato i pasti per Cem.

L'ultima consegna si è rivelata un disastro poiché la protagonista e Ceyda sono rimaste coinvolte in una retata della polizia. Le due donne si sono nascoste all'interno di un'abitazione collocata al piano superiore di un'anziana donna. Durante il viaggio di ritorno, Bahar e Ceyda hanno dimenticato le pentole, compiendo un grave errore. Le due donne hanno capito di essere finite in un pericoloso giro di droga. Cem se l'è presa con entrambe, minacciandole di gravi conseguenze. Bahar e Ceyda hanno capito che il rivenditore di auto è un criminale.