Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Raif sorprendere Ceyda mentre ruba i gioielli di Fazilet. L'uomo deciderà di non denunciare la cantante anche se le chiederà qualcosa in cambio.

Raif scopre Ceyda rubare i gioielli di Fazilet

Ceyda troverà lavoro a casa della signora Fazilet per prendersi cura di suo figlio disabile. Raif non accoglierà nei migliori dei modi la cantante, tanto che la dottoressa Jale sarà costretta a trovargli una nuova badante. Fazilet sarà comunque obbligata a riprendere Ceyda poiché tutte le candidate non andranno bene al figlio.

La madre di Arda rischierà di combinare un grande guaio quando contrarrà un brutto debito con Cem, un pericoloso imprenditore che conduce loschi affari. Ceyda cercherà di rubare alcuni preziosi gioielli di Fazilet per racimolare del denaro ma verrà sorpresa da Raif con le mani nel sacco.

Raif decide di non denunciare la cantante per il furto

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Raif deciderà di non denunciare la badante alla polizia per il furto commesso. L'uomo convincerà Ceyda a raccontargli tutta la verità. Raif permetterà alla donna di portare via tutta la refurtiva per pagare il debito contratto con Cem, chiedendole in cambio un appuntamento. La cantante porterà Raif nel locale dove si esibiva in passato.

Durante il tragitto in taxi, l'uomo darà un bacio sulle labbra alla migliore amica di Bahar, lasciandola stupefatta. Il giorno dopo, Ceyda scoprirà che il giovane ha raccontato tutto alla madre e sospetterà che l'abbia fatto solo per farle un dispetto.

Enver e Sirin hanno deciso di trasferirsi da Bahar dopo l'incendio

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine febbraio su Canale 5, Enver e Sirin hanno deciso di trasferirsi da Bahar dopo l'incendio che ha distrutto la loro abitazione. Intanto, la protagonista ha raggiunto l'abitazione della signora Fazilet per sostituire Ceyda, colpita da un attacco influenzale. La donna di professione scrittrice in crisi è rimasta affascinata dalla storia personale di Bahar.

Arif, intanto, ha raccontato a Ceyda di aver trovato un reggiseno a casa di Sarp. La cantante ha pensato a chi potesse appartenere. La donna, a questo punto, ne ha parlato con Bahar, tanto da suscitare una violenta reazione nei confronti di Yusuf.

Ceyda ha incaricato Enver di occuparsi di Arda in sua assenza. Il sarto ha dovuto sbrigare delle faccende e per questo ha portato il bambino ad Emre. Allo stesso tempo, Ceyda è apparsa in preda alla preoccupazione di sapere i risultati del test del Dna che ha affidato a Jale.