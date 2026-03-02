Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 raccontano che Sirin Sarikadi (Seray Kaya) metterà le mani sulla pistola del defunto Sarp che Enver aveva usato per intimidire Dursun. La darklady apparirà decisa a compiere una nuova pazzia dopo aver posto fine alla vita del cognato, manomettendo la sua flebo in ospedale.

Enver minaccia Dursan con la pistola del defunto Sarp

Dursun giungerà a casa di Ceyda per pretendere indietro il piccolo Arda. L'uomo chiederà ad Emre più soldi per poter lasciargli il bambino.

L'imprenditore non avrà a disposizione tale cifra. Dursun, a questo punto, raggiungerà Enver, il quale riuscirà a mandarlo via minacciandolo con una pistola ritrovata in un cassetto della casa del defunto Sarp. Il giorno dopo, il sarto ripenserà all'accaduto e non vorrà più avere l'arma da fuoco a casa per paura che cada nelle mani dei nipoti. L'uomo chiederà ad Arif di buttare la pistola in mare di nascosto a tutti quanti. Enver impacchetterà l'arma in alcune coperte ma il barista e Bahar considereranno l'involucro troppo sospetto. I due preferiranno gettare in mare soltanto una piccola confezione.

Sirin mette le mani sull'arma da fuoco

Le anticipazioni della serie tv rivelano che il pubblico apprenderà che Sirin riuscirà ad entrare in possesso dell'arma da fuoco, sostituendo la confezione con un'altra fatta da lei.

La darklady apparirà sempre più disturbata mentalmente, tanto da essere pronta a commettere una nuova pazzia.

Ceyda è stata colpita da un attacco febbrile

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna che sono state trasmesse ad inizio marzo sui teleschermi italiani, Enver e Sirin hanno chiesto ospitalità a Bahar dopo che la loro casa è stata devastata da un pericoloso incendio. Il sarto ha lasciato incustodita una candela, che cadendo ha bruciato la tovaglia e tutti i suppellettili. Enver ha quindi capito che Hatice è davvero morta, tanto da essere costretto a dirle addio prima che metta in pericolo la vita dei suoi parenti.

Intanto Ceyda è stata colpita da un attacco febbrile e per questo ha mandato Bahar dalla signora Fazilet per alcune commissioni.

La scrittrice è rimasta favorevolmente colpita dal passato della donna. Emre, invece, ha offerto un lavoro ad Arif. Quest'ultimo ha accusato dei sensi di colpa nei confronti di Bahar, Enver e Sirin. L'uomo è stato alcuni mesi in carcere per aver provocato l'incidente stradale che ha provocato la morte di Hatice.

Infine Emre ha scoperto che Arda non è il suo vero figlio dopo aver effettuato il test del Dna. L'uomo ha chiesto aiuto a Kismet per ritrovare il suo erede biologico.