Kismet lascerà Emre e lui tornerà da Ceyda nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Ci riproviamo?", chiederà alla donna che sarà molto sorpresa dalla richiesta.

Le anticipazioni tv rivelano che Kismet deciderà di partire e tornare con Cem. Rimasto solo, Emre penserà di ricostruire la famiglia con Ceyda, ma lei non avrà intenzione di stare con un uomo che non la ama.

Emre ritroverà suo figlio ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la vita di Emre subirà grandi cambiamenti. Nelle puntate andate in onda, l'uomo ha appena saputo da Kismet che è padre e la notizia non lo ha lasciato affatto indifferente.

Furioso Emre è andato da Ceyda e l'ha aggredita verbalmente per avergli nascosto un'informazione così importante. Nelle prossime puntate, Emre si rivolgerà a Kismet, che oltre ad essere un avvocato è anche la sua compagna, per ritrovare il figlio che è stato scambiato in culla con Arda. Kismet farà tutto ciò che è in suo potere e alla fine riuscirà a rintracciare il bambino, Satılmış. I rapporti tra Emre e Ceyda all'inizio saranno pessimi, ma ritroveranno un certo equilibrio con il passare dei giorni. Nel frattempo, Kismet ricomincerà a sentire Cem, il suo ex marito che la coinvolgerà nei suoi traffici illeciti. L'uomo sarà molto chiaro con lei: "Non puoi sposare Emre", le dirà, "Noi siamo legati per sempre".

Le parole di Cem si riferiranno a un sentimento profondo, ma anche a un segreto inconfessabile: Kismet ha ucciso con lui un uomo.

La drastica decisione di Kismet spiazzerà Emre

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Kismet si renderà conto che il suo posto è accanto a Cem e prenderà una drastica decisione. La donna sceglierà di seguire il suo ex marito e tornare con lui. Kismet non ci rifletterà a lungo: comunicherà ad Arif la sua partenza, probabilmente definitiva, e dirà a Emre che non vuole più continuare la loro relazione. Per l'uomo sarà una grande delusione, anche perché sognava di crescere Satılmış con lei. Qualche giorno dopo, Emre andrà a trovare Ceyda e vedendola così amorevole con suo figlio e con Arda sarà colto dalla nostalgia.

"Ci riproviamo?" chiederà a Ceyda che sarà molto colpita da quella proposta e gli chiederà se lui la ama davvero. Di fronte all'esitazione di Emre, Ceyda rifiuterà, anche perché nel suo cuore si sta facendo spazio Raif.