La terza e ultima stagione de “La legge di Lidia Poët” farà il suo debutto esclusivo su Netflix a partire dal 15 aprile. Matilda De Angelis torna a vestire i panni dell’avvocata Lidia Poët, la prima avvocatessa italiana, in questo capitolo conclusivo della serie ambientata nell’Italia del 1887. La produzione, firmata Groenlandia (società del Gruppo Banijay), vede la regia nuovamente affidata a Letizia Lamartire e Pippo Mezzapesa, con l’aggiunta di Jacopo Bonvicini. I sei episodi che compongono questa stagione finale sono stati scritti dai creatori Guido Iuculano e Davide Orsini.

Il nuovo trailer ufficiale ha svelato il ritorno di un cast consolidato, con Matilda De Angelis affiancata da Eduardo Scarpetta nel ruolo del giornalista Jacopo Barberis, Pier Luigi Pasino in quello di Enrico Poët, Sara Lazzaro come Teresa (moglie di Enrico) e Gianmarco Saurino nei panni del procuratore Pierluigi Fourneau. Tra le nuove entrate nel cast figurano Liliana Bottone, che interpreta Grazia Fontana, e Ninni Bruschetta nel ruolo del Procuratore del Re Cantamessa.

La narrazione riprende nell’aprile del 1887. Enrico Poët è ora deputato, diviso tra Roma e Torino, e si impegna per portare la legge relativa a Lidia in commissione. Lidia, sebbene impaziente, ripone fiducia nel fratello, mantenendo al contempo la propria indipendenza.

Continua a frequentare Fourneau, pur senza voler rendere pubblica la loro relazione. Fourneau, promosso alla Corte d’Assise, si trova a dover affrontare un caso giudiziario delicato: l’accusa di omicidio nei confronti di Grazia Fontana, una delle più care amiche di Lidia. La protagonista si impegna nella difesa di Grazia, portando al centro del dibattito il tema della legittima difesa, in un processo destinato a scuotere l’opinione pubblica dell’epoca. Jacopo Barberis, di ritorno a Torino, decide di seguire da vicino questo processo, definito “il più mediatico e controverso dell’epoca”, che vedrà Lidia e Fourneau schierati su fronti opposti.

La serie affronta interrogativi profondi, come quello posto dagli autori: “Riuscirà a convincere una giuria di soli uomini ad assolvere Grazia Fontana perché criminale è la violenza perpetrata e subita?”.

Questa domanda riassume lo spirito combattivo di Lidia, impegnata non solo nella ricerca della giustizia legale ma anche nella gestione di sentimenti e relazioni personali in un’epoca caratterizzata da marcate disuguaglianze di genere. Si riflette inoltre sulla possibilità di riequilibrare i rapporti tra i sessi e sulle sfide che ancora oggi possono ostacolare la ricerca di giustizia e pari opportunità.

Il successo e il contesto storico della serie

“La legge di Lidia Poët” si è affermata come una delle produzioni italiane di maggior successo su Netflix, registrando nel 2023 ben 85 milioni di ore di visione, come confermato dal produttore Matteo Rovere. La narrazione intreccia sapientemente personaggi storici e di fantasia, dipingendo un ritratto vivido della Torino di fine Ottocento, una città in piena trasformazione sociale e politica, tra grandi opere pubbliche, la costruzione della Mole Antonelliana e le tensioni tra monarchia e movimenti anarchici.

Il racconto di Lidia – la prima donna radiata e poi reintegrata nell’ordine degli avvocati – offre uno sguardo inedito sull’Italia dell’epoca, dove le battaglie per i diritti femminili si inserivano in un contesto di rapidi cambiamenti urbani e sociali.

La serie ha saputo catturare l'attenzione globale, come sottolineato da Matteo Rovere: “Con La legge di Lidia Poët abbiamo voluto portare una storia profondamente italiana e darle una dimensione internazionale. Il fatto che questa serie abbia conquistato milioni di spettatori su Netflix dimostra che il nostro patrimonio culturale può avere un grande impatto globalmente. È una conferma del potenziale delle produzioni italiane”. La storia della vera Lidia Poët, che lottò strenuamente per il riconoscimento del suo diritto a esercitare la professione dopo essere stata radiata dall'ordine torinese, è il cuore pulsante della serie.

L’ambientazione nella Torino degli anni Ottanta dell’Ottocento è valorizzata, mostrando la città come un crocevia di fermenti culturali, politici e sociali, a pochi anni dalla fondazione della Fiat e con la Mole Antonelliana ancora in costruzione. In questo contesto, la questione femminile si intrecciava con le spinte modernizzatrici di una società in rapido cambiamento. La serie, mescolando realtà e finzione, restituisce il clima storico e sociale di un’epoca in cui i diritti delle donne erano ancora lontani dall’essere pienamente riconosciuti.

Le vicende della terza stagione ruotano attorno a una riflessione sulla giustizia, la responsabilità e l’emancipazione personale, ponendo domande che rimangono attuali.

La frase di Lidia Poët, “Se continuiamo a combattere, prima o poi qualcosa cambierà”, incarna lo spirito di resistenza che permea l’intera narrazione. La conclusione della serie intende così offrire un messaggio di speranza e di sfida alle discriminazioni storiche imposte alle donne, superabili solo attraverso la determinazione e l’impegno collettivo.