Le nuove puntate de La Promessa, in onda su Rete 4 dal 4 al 14 marzo alle 19:40, si preannunciano dense di emozioni e colpi di scena. Tra i momenti più attesi, si consuma finalmente il matrimonio tra Catalina e Adriano, mentre Eugenia, dopo anni di sofferenza e segreti, trova la forza di raccontare la sua verità sugli anni trascorsi in sanatorio. Curro, invece, si troverà coinvolto in un'indagine personale che lo porterà a scoprire dettagli scioccanti sul tentato omicidio ai suoi danni. Sullo sfondo, Manuel dovrà affrontare una nuova minaccia che rischia di mandare in fumo i suoi progetti di rilancio dell’officina, mentre la servitù si divide tra sospetti e tensioni irrisolte.

Catalina e Adriano coronano il loro sogno d'amore tra segreti e ostacoli

Dopo molte esitazioni e ostacoli frapposti soprattutto dal padre Alonso, Catalina e Adriano riescono finalmente a sposarsi. Inizialmente la proposta era che le nozze avvenissero in segreto, ma la pressione di Leocadia e il desiderio della famiglia portano a una cerimonia intima ma sentita all’interno del palazzo. Simona, inizialmente scelta come madrina, sarà purtroppo esclusa all’ultimo momento, suscitando non poche tensioni tra la servitù, che si trova ancora una volta a commentare le dinamiche familiari. Nonostante tutto, Catalina e Adriano riescono a pronunciare il fatidico sì, regalando un momento di serenità dopo tante turbolenze.

Ma la felicità è sempre fragile alla Promessa: i sospetti sulle intromissioni di Petra e i dubbi su chi abbia informato Leocadia continuano a serpeggiare tra le mura della tenuta.

Curro alla ricerca della verità sul suo passato e sul tentato omicidio

Le vicende di Curro si intrecciano con un mistero che rischia di cambiare il suo destino. Dopo aver scoperto che non è il vero figlio di Eugenia, ma di Romulo, il giovane è scosso e trova il coraggio di confidarsi con la donna, la quale rimane profondamente turbata dalla rivelazione. Ma il peggio deve ancora venire: una serie di indizi conduce Curro fino al casinò, dove affronta Basilio, il quale confessa di essere stato assoldato per ucciderlo. L’unica informazione disponibile è che il contratto per l’omicidio è stato affidato presso la gioielleria Llop, dettaglio che spinge Curro a voler indagare ancora più a fondo, deciso a svelare l’identità del mandante.

Nel frattempo, la tensione cresce anche tra la servitù, soprattutto dopo che Lope e Angela si ritrovano coinvolti in prima persona nell’affare del casinò.

Eugenia si ribella al suo passato e cerca giustizia

La presenza di Eugenia alla Promessa porta alla luce drammatiche verità nascoste per anni. Dopo aver affrontato Lorenzo e Leocadia, che tentano di manipolarla e di riportarla in sanatorio, Eugenia trova la forza di raccontare i maltrattamenti subiti e il motivo del suo lungo ricovero. Il suo coraggio colpisce profondamente Curro, che le promette di non lasciarla mai più sola. Tuttavia, la situazione precipita quando Lorenzo e Leocadia tentano di somministrarle delle sostanze per destabilizzarla, ma l’intervento di Emilia riesce a salvarla da ulteriori abusi.

Nel frattempo, Eugenia chiede a Martina di accompagnarla in carcere per far visita a Cruz, desiderosa di chiudere i conti con il passato e ottenere finalmente giustizia per tutto ciò che ha subito.

Nella puntata precedente di La Promessa

L’arrivo di Eugenia ha sconvolto gli equilibri alla Promessa: la famiglia, temendo per la sua fragilità, ha cercato di proteggerla tenendole nascosti gli ultimi avvenimenti. Nel frattempo, Lorenzo ha reagito con rabbia e inquietudine, tentando in ogni modo di farla nuovamente internare in sanatorio. Curro, per amore della madre, si è visto costretto a vestire i panni del giovane nobile che lei ricordava, pur nascondendo la propria vera natura. Manuel e Toño, invece, si sono cimentati nei calcoli per avviare una nuova attività in campo aeronautico, ma la mancanza di fondi si è rivelata un ostacolo difficile da superare.

Intanto, Alonso ha deciso di sospendere il matrimonio tra Catalina e Adriano per evitare scandali, mentre Petra ha continuato a indagare sul lavoro lasciato da Ana, rivelando un nuovo filone di misteri. Tra la servitù, infine, le tensioni tra Romulo ed Emilia sono state oggetto di discussione, alimentando ulteriori sospetti sul passato dei due.