Nelle puntate de La Promessa in onda da lunedì 23 a domenica 29 marzo alle 19:45 su Rete 4, la tenuta verrà sconvolta da due eventi destinati a cambiare gli equilibri della famiglia Luján. Le anticipazioni rivelano che Eugenia svanirà misteriosamente, lasciando tutti nel panico, mentre Esmeralda entrerà nella vita di Curro e porterà alla luce un segreto che il ragazzo ha sempre cercato di tenere nascosto.

Eugenia scompare

La settimana si aprirà con un clima di forte inquietudine: Eugenia, dopo essersi trasferita nella stanza di Lorenzo, sparirà senza lasciare traccia.

Leocadia avvertirà il capitano De La Mata della necessità di mantenere il controllo finché il duca sarà ancora a palazzo, ma la situazione sfuggirà rapidamente di mano. La servitù inizierà una ricerca frenetica, mentre Lisandro continuerà a comportarsi in modo spregevole con tutti, in particolare con Curro, aggravando ulteriormente il clima. Nel frattempo, Romulo, incoraggiato da Catalina, troverà il coraggio di chiedere scusa a Pia, che accetterà le sue parole con grande emozione. Maria Fernandez, invece, continuerà a dubitare della bontà di Petra, convinta che dietro i suoi modi gentili si nasconda qualcosa di poco chiaro. Anche Manuel verrà coinvolto nelle tensioni della tenuta quando Tono gli chiederà di contattare il sergente che sta seguendo il suo caso.

Esmeralda riconosce Curro

Parallelamente, Curro vivrà giorni decisivi. Durante una visita alla gioielleria insieme a Lope, il ragazzo incontrerà Esmeralda, una donna che lo riconoscerà immediatamente. Il suo sguardo e le sue parole lasceranno intuire che conosce un capitolo del passato di Curro che lui ha sempre cercato di seppellire. La rivelazione scuoterà profondamente il giovane, già provato dalle continue umiliazioni del duca. Mentre Curro cercherà di capire cosa Esmeralda sappia davvero, altri rapporti si complicheranno: Catalina continuerà a sostenere Romulo nel suo percorso di riconciliazione con Pia, mentre Manuel dovrà gestire le pressioni legate al caso di Tono. Intanto, la tensione tra la servitù e la nobiltà crescerà, soprattutto dopo la scomparsa di Eugenia, che getterà un’ombra inquietante su tutta la tenuta.