Le prossime puntate spagnole de La Promessa, in arrivo su Rete 4, porteranno a un punto di rottura molte delle trame che stanno incendiando la tenuta. Le anticipazioni rivelano che la morte improvvisa di Ana sconvolgerà l’intera servitù, mentre nuove tensioni esploderanno quando Leocadia pretenderà il licenziamento immediato di Teresa. Nel frattempo, Pia farà una scoperta destinata a cambiare gli equilibri della casa: Teresa e Marcelo non sono affatto sposati, ma fratelli. Attorno a questi eventi centrali, la vita a palazzo continuerà a muoversi tra gelosie, scontri familiari, segreti e rivelazioni che metteranno alla prova ogni personaggio.

Ana viene assassinata, Santos sconvolto

La notizia della morte di Ana colpirà la tenuta come un fulmine. La Guardia Civile irromperà all’area di servizio, gettando tutti nel panico, e Santos riceverà la conferma che nessuno avrebbe voluto ascoltare: sua madre non è morta per un incidente, ma è stata assassinata durante una rapina. Il giovane crollerà tra le braccia di Pia, incapace di elaborare un dolore così improvviso e violento. Nel frattempo, le tensioni tra Julieta e Ciro continueranno a crescere. La ragazza rifiuterà di rinunciare alle sue visite all’area di servizio, mentre il nipote del Marchese giudicherà il suo comportamento inadatto al loro rango. La famiglia si dividerà apertamente: Leocadia e Lorenzo sosterranno Ciro, mentre Martina, Curro e Angela si schiereranno con Julieta, alimentando un clima sempre più teso.

Anche Martina vivrà giorni complicati: la discussione con Jacobo confermerà la crisi tra loro, mentre Adriano cercherà di starle accanto. E mentre Maria confesserà a Pia di aver parlato a Carlo della sua storia con Samuel, il cameriere reagirà con sospetti sulla paternità del bambino, aggravati quando sorprenderà la ragazza in un abbraccio con Samuel.

Leocadia vuole licenziare Teresa, Pia scopre il segreto su Marcelo

Dopo aver sorpreso Teresa e Cristobal mentre si baciano, Leocadia deciderà di intervenire con durezza: chiederà ad Alonso di licenziare entrambi, convinta che la loro presenza sia ormai inaccettabile. Ma la situazione si complicherà ulteriormente quando Teresa, disperata, confiderà a Pia la verità che ha nascosto per anni: Marcelo non è suo marito, ma suo fratello.

Una rivelazione che cambierà la percezione di tutti e che rischia di travolgere la giovane cameriera. Intanto, la vita a palazzo continuerà a muoversi su più fronti. Lorenzo organizzerà una partita a carte con ospiti illustri, tra cui il Marchese di Andujar, ma la serata si trasformerà in un’umiliazione pubblica quando Curro e Angela annunceranno il loro fidanzamento davanti a tutti. Il capitano, furioso, sfogherà la sua frustrazione con Ciro, mentre Manuel offrirà ai due innamorati un soggiorno in una spa per allontanarli da Lorenzo.