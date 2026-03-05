Le anticipazioni spagnole de La Promessa, nelle puntate che andranno prossimamente in onda su Rete 4, riveleranno un momento drammatico per la famiglia Lujan. Catalina sparirà improvvisamente, lasciando dietro di sé due lettere d’addio che getteranno il palazzo nello sconforto. La figlia del marchese, minacciata dal barone Valladares e costretta a separarsi dai suoi figli, verrà trascinata verso un destino ignoto mentre alla tenuta tutti cercheranno di capire cosa l’abbia spinta a una decisione così estrema. Nel frattempo, Petra peggiorerà visibilmente, schiacciata dal dolore fisico e dalla pressione emotiva, mentre nuove tensioni e sospetti renderanno l’atmosfera sempre più tesa.

Catalina costretta a lasciare i figli e a fuggire verso una destinazione sconosciuta

Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Catalina tenterà di mettere in salvo i suoi figli dopo le minacce del barone Valladares, deciso a farla sparire pur di controllare i bambini. La giovane organizzerà la fuga, ma il barone la intercetterà e la costringerà a compiere il sacrificio più doloroso: abbandonare i figli per evitare che vengano uccisi. Catalina verrà caricata su un veicolo diretto verso una destinazione sconosciuta, mentre Valladares incontrerà il misterioso complice dietro questo piano crudele. A La Promessa, Adriano cadrà nell’angoscia quando scoprirà l’assenza della moglie, finché non riceverà una delle lettere lasciate da Catalina, in cui la donna spiegherà di essersi allontanata per proteggere i bambini.

Nel frattempo, i piccoli verranno ritrovati soli nella baracca, senza alcuna traccia della madre, alimentando il panico generale.

Petra peggiora e viene visitata

Mentre la scomparsa di Catalina sconvolgerà l’intera famiglia, la situazione interna precipiterà. Petra, già provata dai dolori al collo e dalla tensione accumulata, mostrerà segnali sempre più evidenti di cedimento: irritabile, instabile e incapace di gestire la pressione, verrà visitata dal dottor Salazar, che confermerà il peggioramento del suo stato e aumenterà la terapia. Nel frattempo, Manuel intensificherà i sospetti su Enora, deciso a indagare sul suo passato e sul suo comportamento ambiguo. Le tensioni esploderanno anche tra Lope e Vera, che arriveranno a litigare davanti ai padroni, mentre l’annuncio del fidanzamento tra Angela e Lorenzo sconvolgerà i Lujan. In questo clima di caos crescente, l’ombra di Catalina continuerà a incombere sul palazzo, lasciando tutti in attesa di scoprire dove si trovi e se riuscirà mai a tornare.