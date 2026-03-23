Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Manuel riuscirà a lasciarsi alle spalle la fine dolorosa della sua storia con Jana e ritroverà il sorriso con Julieta.

Intanto proseguiranno le indagini sulla morte di Ana e, nei nuovi episodi, i sospetti si concentreranno sul conto di Ricardo mentre Maria avrà un malore improvviso che metterà seriamente a rischio la sua gravidanza.

Manuel volta pagina e dimentica Jana: anticipazioni spagnole La Promessa

Al centro della trama troviamo Martina, la cui presentazione suscita reazioni contrastanti, soprattutto da parte di Jacobo, irritato per alcune decisioni prese senza il suo consenso.

Nonostante ciò, la giovane può contare sull’appoggio di Adriano e di parte della servitù.

Nel frattempo, Manuel valuta nuovi investimenti e si avvicina sempre di più a Julieta, creando una crescente tensione con Ciro, contrario sia al lavoro della moglie sia alla gestione del suo denaro.

Parallelamente, la vicenda di Curro prende una piega importante: l’arrivo di un emissario reale porta notizie sul titolo di barone, ma un errore formale rischia di compromettere tutto. Il giovane, però, non si arrende e cerca una nuova possibilità per ottenere ciò che gli spetta.

Si cerca l'assassino di Ana nei prossimi episodi de La Promessa, Maria ha un malore improvviso

Sul fronte dei misteri, le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che continuerà l’indagine sull’omicidio di Ana.

I sospetti iniziano a concentrarsi su Ricardo, mettendo in crisi il suo rapporto con Pía, sempre più dubbiosa e distante.

Anche le dinamiche familiari si complicano: emergono verità nascoste, come il segreto sulla paternità di Ángela, mentre Leocadia cerca di mantenere il controllo evitando che la figlia scopra la verità.

Nella zona di servizio, le tensioni non sono da meno. María Fernández e Carlo discutono sul loro futuro e sulla possibilità di accettare l’aiuto di Manuel. Tuttavia, la situazione precipita quando María accusa un forte dolore addominale, mettendo in pericolo la sua gravidanza e lasciando tutti con il fiato sospeso: i medici riusciranno a evitare il peggio?