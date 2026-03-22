Le anticipazioni spagnole de La Promessa, relative alle puntate che andranno in onda prossimamente su Rete 4, preannunciano tensioni familiari. Al centro della scena ci sarà Pia, che dopo aver trovato un indizio inquietante tra gli abiti di Ricardo, inizierà a temere che l’uomo possa essere coinvolto nella morte di Ana. Parallelamente, la tenuta vivrà giorni di grande agitazione: la verità sulla paternità di Angela sconvolgerà Cristobal, Martina affronterà il Patronato con un coraggio inatteso e la visita di un emissario reale metterà Curro e Alonso sotto pressione.

Pia accusa Ricardo di essere coinvolto nella morte di Ana

Pia, intenta a sistemare gli abiti di Ricardo, troverà in una tasca un volantino del locale in cui lavorava Ana prima di morire. Il dettaglio, apparentemente insignificante, riaprirà ferite mai rimarginate e farà nascere in Pia un sospetto terribile: Ricardo potrebbe aver avuto un ruolo nella tragedia che ha segnato la vita della consorte. Sconvolta dalla scoperta, Pia affronterà l’uomo senza esitazioni. Ricardo tenterà di giustificarsi, ma la donna non riuscirà a ignorare la coincidenza e inizierà a collegare comportamenti, silenzi e omissioni che negli ultimi tempi l’avevano già insospettita. La tensione tra i due crescerà rapidamente, mentre Petra noterà il turbamento della collega e cercherà di capire cosa stia accadendo.

Nel frattempo, Cristobal informerà Ricardo e Santos che le indagini sull’omicidio di Ana stanno procedendo con difficoltà e che trovare il colpevole sarà più complicato del previsto. Una dichiarazione che, unita ai sospetti di Pia, renderà l’atmosfera ancora più pesante. Anche Angela, impegnata a fare i conti con le menzogne della madre, percepirà che qualcosa di oscuro sta emergendo nella tenuta.

Le tensioni esplodono a La Promessa

Parallelamente, la vita a La Promessa verrà scossa da una serie di conflitti che coinvolgeranno quasi tutti i protagonisti. Cristobal, ferito dalle bugie di Leocadia, rifiuterà di credere alla versione della donna sulla paternità di Angela e la accuserà apertamente di gelosia nei confronti di Teresa.

La governante, però, continuerà a negare tutto e chiederà alla figlia di allontanarsi da lui per evitare ulteriori complicazioni. Maria e Carlo vivranno un nuovo scontro quando lei scoprirà che il valletto ha chiesto a Manuel di trovare una casa per loro senza consultarla. La domestica, già provata dalle tensioni degli ultimi giorni, non si sentirà più al sicuro accanto a lui e la discussione degenererà fino a provocarle un forte dolore addominale. Nel frattempo, Martina affronterà il Patronato con grande coraggio. A complicare ulteriormente la situazione, Alonso riceverà una comunicazione dalla Casa Reale: un emissario arriverà per valutare il ripristino del titolo di Curro. La notizia metterà in agitazione Manuel e lo stesso Curro, mentre Leocadia continuerà a rifiutare di schierarsi dalla parte del ragazzo.